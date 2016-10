Oficerowie CS SP w Royal School of Artillery

W dniach 18–20 października z wizytą u przeciwlotników wojsk lądowych Wielkiej Brytanii przebywała delegacja Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz oraz wykładowcy – major Jacek Chorzępa z Cyklu Radiolokacji oraz major Marek Jurda z Cyklu Sprzętu Obrony Powietrznej przebywali w Wielkiej Brytanii. To kolejna wizyta, która jest konsekwencją kilkuletniego procesu wymiany doświadczeń obejmującego szkolenie specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej. Pobyt w Wielkiej Brytanii to również platforma do zacieśniania współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie a Royal School of Artillery w Larkhill. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z modelem szkolenia specjalistycznego wojsk obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych Wielkiej Brytanii, wymiana doświadczeń w tym zakresie. Program pobytu zaplanowany przez stronę brytyjską obejmował wizytę Royal School of Arillery w Larkhill.

Najważniejszym zadaniem szkoły w Larkhill jest szkolenie wysokokwalifikowanych oficerów i żołnierzy o wysokim morale i świadomością etosu żołnierza na potrzeby sił zbrojnych Wielkiej Brytanii. W Larkhill prowadzi się również stałą działalność w zakresie rozwoju uzbrojenia artyleryjskiego oraz zasad jego wykorzystania w operacjach bojowych.

W trakcie wizyty przedstawiono model szkolenia, jaki obowiązuje w armii Wielkiej Brytanii, wymieniono doświadczenia w dziedzinie szkolenia specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej. Istota współpracy pomiędzy Królewską Szkołą Artylerii w Larkhill a Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie polega na wzajemnym szacunku oraz prezentacji swojego dorobku i doświadczeń. Jak się okazuje, by wyszkolić żołnierza modele szkolenia polski i brytyjski są zbliżone. Oficerowie CS SP mieli okazję wziąć udział w pokazie działań połączonych wojsk lądowych i lotnictwa w zakresie realizacji manewru oraz oddziaływania ogniowego. Na poligonie artyleryjskim należącym do RSA prowadzone były realne działania z wykorzystaniem sprzętu bojowego oraz ostrej amunicji.

Powszechnie jest wiadomym, iż znakomitą formą szkolenia jest dzielenie się własnymi doświadczeniami. Szkoleniowcy z Koszalina i Larkhill z tej wiedzy czerpią pełnymi garściami.

Tekst: kpt. Jarosław Barczewski