Minister Antoni Macierewicz „Patriotą Roku 2016”

Środowisko związane z krakowskim wydawnictwem Biały Kruk po raz pierwszy przyznało Nagrodę imienia Kazimierza Odnowiciela. Tytułem Patrioty Roku 2016 wyróżniono ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

– Patriotyzm, patriota, to jedne z największych słów, jakie występują w języku polskim. Czy jest coś piękniejszego od miłości ojczyzny? To nie jest żadne poświęcenie, to nie jest żaden wysiłek, to jest wielki przywilej, o którym marzyłem całe życie. Móc służyć niepodległej Polsce to największe, wymarzone przeze mnie zadanie – dziękował Antoni Macierewicz podczas gali w Operze Krakowskiej. Wręczenie nagrody przyznanej przez środowisko związane z wydawnictwem Biały Kruk odbyło się 22 października w ramach II Dnia Patrioty.

Statuetkę przedstawiającą orła z czasów Księstwa Warszawskiego wręczył Leszek Sosnowski. Założyciel wydawnictwa Biały Kruk wyjaśnił, że ma ona przypominać o chwilach, w którym starano się odbudować Polskę. Szef MON natomiast podkreślił, że ma świadomość wielkiej wagi nagrody przyznawanej z tą intencją. – Nie ma takich niebezpieczeństw i nie ma takich przeszkód, których nie byłoby warto przezwyciężyć, jeżeli służy to ojczyźnie. Jestem przekonany, że dzisiaj od nas wszystkich wymagana jest odwaga, aby myśleć o Polsce jak o wielkim narodzie i państwie, które ma przed sobą wielką misję – powiedział minister. Antoni Macierewicz w swej przemowie dziękował rodzinie i podkreślił, że ważną rolę odegrali w jego życiu także bracia Kaczyńscy – św. pamięci prezydent Lech i prezes PiS, były premier Jarosław – oraz były szef rządu Jan Olszewski.



Film: MON

„Nie dla nagród pełnił służbę Polsce”

Podczas gali mowę pochwalną wygłosił profesor Janusz Kawecki, inżynier, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, publicysta związany m.in. z Radiem Maryja i telewizją Trwam. Przypomniał życiorys Antoniego Macierewicza oraz podkreślił, że obecny szef MON postawę patriotyczną kształtował w sobie od najmłodszych lat. – Przywołam słowa wielkiego polskiego hetmana, który podobno tak zwrócił się do swoich żołnierzy przed ważną bitwą: „ani mnie ust natura formowała z miodu, ani tu oracji trzeba i wywodu, gdzie Bóg, Ojczyzna swoje skarby święte w archiwach piersi waszych konają zamknięte”. Wiem, o kim mówię – stwierdził profesor Kawecki. Przypomniał, że Antoni Macierewicz był przeciwnikiem Okrągłego Stołu, a po 1989 roku pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego oraz szefa Służb Kontrwywiadu Wojskowego w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. – Nie dla nagród laureat pełnił swoją służbę Polsce. Traktował ją i wciąż traktuje jako spłacenie długu wobec ojczyny – zaznaczył profesor Janusz Kawecki.

Kapituła pod przewodnictwem profesora Andrzeja Nowaka – historyka, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesora Polskiej Akademii Nauk – argumentowała swoją decyzję wieloletnią walką Antoniego Macierewicza o polską niepodległość. Środowisko Białego Kruka podkreśliło jego rolę jako współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników, redaktora niezależnego miesięcznika „Głos” oraz sygnatariusza deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości. Kapituła nawiązała również do działalności Antoniego Macierewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej: „zainicjował budowę sił obrony terytorialnej [...], objął ministerialnym nadzorem zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z sukcesem zorganizował szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, na którym ustalono rozmieszczenie na wschodniej flance NATO wojsk amerykańskich i natowskich. Zapowiedział zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do 150 tys. żołnierzy w przyszłym roku”.

– Bohater tego święta w szczególności jeden składnik patriotyzmu reprezentuje najgodniej spośród wszystkich czynnych polityków. Jest nim odwaga, bez której nie ma patriotyzmu ani w tradycyjnym, ani w nowoczesnym pojęciu – podsumował decyzję profesor Andrzej Nowak.