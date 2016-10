Pomorska Jedynka gotowa do realizacji zadań

Ponad tysiąc żołnierzy oraz 250 jednostek sprzętowych 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej na poligonie w CSWL w Drawsku Pomorskim brało udział w ćwiczeniu „Opal-16”, najważniejszym zamierzeniu szkoleniowym brygady.

20 października zakończyło się ćwiczenie taktyczne z wojskami, podczas którego sprawdzana była gotowość do realizacji zadań na rzecz wojsk operacyjnych, dowództwa brygady oraz jej batalionów wzmocnionych żołnierzami NSR i żołnierzami rezerwy.

Taktyczny sprawdzian umiejętności żołnierzy rozpoczął się zajęciem rejonów i przystąpieniem do działania. Szkolenie obejmowało szereg przedsięwzięć, począwszy od: planowania, organizacji i realizacji konwojów oraz transportów środków materiałowych, likwidacji skażeń, ewakuacji uszkodzonego sprzętu, tankowania różnymi sposobami oraz rozwijania elementów bazy logistycznej.

Tak skonstruowana przez zespół autorski różnorodność realizowanych zagadnień umożliwiła kierownictwu ćwiczenia właściwą ocenę poziomu wyszkolenia dowództw, sztabów i pododdziałów: 1 Batalionu Logistycznego, 8 Batalionu Remontowego oraz 1 Batalionu Składowania. Podczas ćwiczenia logistycy współdziałali z żołnierzami wojsk sojuszniczych 173 Brygady Powietrznodesantowej armii amerykańskiej, 16 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Ćwiczenie „Opal” potwierdziło wysoki poziom wyszkolenia żołnierzy brygady. – Wasz wysiłek włożony w szkolenie to poważne doświadczenie i obszerna dawka wniosków do wykorzystania w planowaniu operacji na wypadek kryzysu lub wojny – powiedział, zwracając się do żołnierzy, dowódca 1 Brygady pułkownik Dariusz Żuchowski.

Podczas zbiórki kończącej ćwiczenie dowódca wręczył wyróżnienia najbardziej zaangażowanym żołnierzom.

Tekst: kpt. Natalia Delińska