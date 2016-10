Podhalańczycy na SniperFest 2016

Reprezentacja strzelców wyborowych podhalańczyków wystawiona przez 1 Batalion Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa zajęła 8. miejsce zespołowo i 5. indywidualnie w międzynarodowych zawodach strzelców wyborowych SniperFest 2016 na Litwie.

Zawody odbyły się w dniach 11 i 12 października w m. Rukla na Litwie. Wzięły w nich udział 24 zespoły z siedmiu krajów: Belgii, Danii, Finlandii, Litwy, Niemiec, Polski, a nawet USA.

Pierwszy dzień zawodów był przeznaczony na przystrzeliwanie broni, tak aby wyrównać szanse oraz wspólną wymianę doświadczeń. Drugi dzień zawodów rozpoczął się strzelaniem na dystansie 100 m do celów o różnym kształcie i wielkości, jednak nie większych niż 6 cm średnicy. Po podliczeniu wyników do dalszej rywalizacji przystąpiło już tylko 12 zespołów i 12 indywidualnych strzelców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Dugi etap obejmował przekrój strzelań na dystansie od 100 do 620 metrów. Wielkość celów zawierała się od 4 cm średnicy do wielkości popiersia na najdalszym dystansie. Główną trudnością była nie tyle wielkość celów, co ich nieregularny kształt oraz kolorystyka mająca wpływ na wynik. Trafienie na przykład pola czerwonego zawartego w celu generowało punkty ujemne.

Pierwsze 4 miejsca w klasyfikacji zespołowej zajęli gospodarze, natomiast para strzelców z 1 bsp uplasowała się na dobrym 8. miejscu. Indywidualnie podhalańczycy wypadli jeszcze lepiej. Najlepszy strzelec wyborowy z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich st. szer. Piotr Niezgoda zajął 5. miejsce w klasyfikacji indywidualnej na 72 strzelających.

Tekst: por. Szczepan Pietraszek