Wystartuj w 28. Biegu Niepodległości

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa od 28 lat organizuje biegi uliczne. Od 2009 roku cykl nosi nazwę Warszawskiej Triady Biegowej - „Zabiegaj o Pamięć”. Zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższych zawodach w cyklu – 28. Biegu Niepodległości.

Warszawska Triada Biegowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Każdy z biegów ma swoją niepowtarzalną atmosferę wynikającą z charakteru świętowanych rocznic. Łącznie w latach 2011 - 2015, we wszystkich biegach udział wzięło prawie 100 tysięcy biegaczy z całej Polski.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską niemieckie wojska zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. Tego dnia, po 123 latach zaborów, Polska powróciła na mapy świata. Rokrocznie 11 listopada o godz. 11:11. startuje bieg organizowany, aby na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Bieg odbywa się na dystansie 10 km i prowadzi centralnymi ulicami Warszawy – al. Jana Pawła II i Al. Niepodległości. Zawodnicy startują tworząc biało – czerwoną flagę (połowa uczestników ma koszulki białe, druga połowa – czerwone). Bieg Niepodległości to największy z biegów zaliczanych do Triady Biegowej i jeden z największych biegów ulicznych w Warszawie. W tym roku przygotowano 15 000 pakietów startowych, także możliwe jest pobicie ubiegłorocznego rekordu przeszło 13 500 biegaczy na trasie.

Zapisy



Ponownie jak przed rokiem, aby znaleźć się na liście startowej wystarczy zalogować się i wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl. Po tym etapie opłacony pakiet można odebrać w terminie od 19 października do 10 listopada w biurze zawodów zlokalizowanym w sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 (wejście od strony ul. Marszałkowskiej).

Biuro zawodów będzie funkcjonowało w następujących godzinach:

• w poniedziałki i środy (19, 24, 26, 31 października i 2 ,7 ,9 listopada)

od 14.00 do 20.00;

• we wtorki i piątki (21, 25, 28 października i 4, 8 listopada) w godzinach

od 12.00 do 18.00;

• w czwartki (20, 27 października i 3,10 listopada) w godzinach od 10.00 do 16.00;

• w sobotę (22 ,29 października i 5 listopada) w godzinach od 10:00 do 14:00;

W dniu biegu uczestnicy spoza Warszawy mogą odbierać pakiety startowe w biurze zawodów zlokalizowanym w Zespole Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 (wejście od Al. Jana Pawła II w godzinach od 7.30 do 9.00)

Szczegółowe informacje dotyczące umiejscowienia szatni dla uczestników i dostępności miejsc parkingowych można znaleźć na stronie internetowej SCS Aktywna Warszawa w regulaminie biegu.

Trasa Biegu

Start biegu zlokalizowano w okolicach skrzyżowania ulicy Stawki oraz Alei Jana Pawła II. Przed biegiem głównym na dystansie 1918 m wystartuje młodzież z klas I gimnazjów im. Marszałka Piłsudskiego w Mili Niepodległości. Po nich linię startu przekroczą uczestnicy na wózkach z napędem pośrednim (handbike napędzane poprzez łańcuch). Punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11 wystartują biegacze, po których na trasę wyruszą zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych i uczestnicy Nordic Walking.

Trasa biegu będzie przebiegać ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Biegacze mają swój nawrót w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking, oraz zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych nawracają na wysokości ul. Koszykowej. Meta zlokalizowana będzie na Al. Jana Pawła II (w pobliżu ul. Stawki). Cała trasa o długości 10 km jest atestowana przez PZLA.

Polska Zbrojna kolejny rok jest patronem medialnym Warszawskiej Triady Biegowej - „Zabiegaj o Pamięć”