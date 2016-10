VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

VII MFFHiW jest corocznym, niekomercyjnym projektem kulturalnym służącym promocji sztuki filmowej poświęconej pielęgnowaniu pamięci o przeszłości. Organizatorzy starają się wspierać autorów i producentów filmów przywołujących historię i tradycje obronne w ich działaniach na rzecz dotarcia do serc i umysłów widzów.

Pomysłodawcą festiwalu jest Teodor Ratkowski i wspierająca go, obywatelska grupa niezależnych twórców kultury skupionych w Fundacji Projektów Autorskich ARS CREATORI. Projekt, realizowany ze środków Fundacji oraz dotacji Gestorów publicznych i prywatnych, poza samym eventem festiwalowym – w tym roku w dniach 24-28.10.2016 – obejmuje także bezpłatne pofestiwalowe przeglądy filmów nagrodzonych na MFFHiW.

Formuła programowa Festiwalu łączy historię Państw i Narodów z ich tradycjami obronnymi. Taka idea podkreśla szczególną rolę, jaką w życiu każdego człowieka pełni jego dom rodzinny, kraj ojczysty oraz ochrona i obrona wartości i tradycji, które ludzie utożsamiają z tymi miejscami. Preferujemy filmy, które ukazują zarówno trud tworzenia dziedzictwa cywilizacyjnego, z którego wszyscy wyrastamy a także trud obrony tego dziedzictwa, podejmowany przez różne armie świata, jako organizacje bardzo mobilne i mogące solidarnie wspierać nie tylko swoje społeczeństwa, w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych oraz międzynarodowych zagrożeń terrorystycznych.

Symbolicznymi nagrodami we wszystkich kategoriach konkursowych Festiwalu są repliki polskich szabel wojskowych z początków XX wieku. Kiedyś Polacy walczyli takimi szablami „Za wolność waszą i naszą”. a dziś obdarowują nimi zwycięskich artystów, za ich dzieła upowszechniające wiedzę i szacunek do przeszłości, bo my jesteśmy pewni, że dokładna znajomość przeszłości zawsze ułatwia dobre rozumienie teraźniejszości i pomaga budować lepszą przyszłość.

2 września 2016 obradowało festiwalowe Jury w składzie : gen. broni dr Lech KONOPKA – historyk, przewodniczący Jury, Teodor RATKOWSKI – reżyser i kompozytor muzyki filmo-wej, V-ce przewodniczący Jury oraz członkowie : Jan Engelgard (historyk, Muzeum Niepodległości), Leopold Rene NOWAK (reżyser, producent i wydawca – Polska Akademia Filmowa), prof. Leonardo LOSITO (kulturoznawca - Włochy), Paweł ŁĘSKI (publicysta, aktor, członek zarządu Światowej Unii Kina Niezależnego UNICA), Mariusz KOTOWSKI (reżyser i producent filmowy – USA).

Spośród 75 filmów (13 fabuł, 13 filmów wojskowych i 49 filmów dokumentalnych) zgłoszonych do festiwalu przez twórców i producentów z 18 państw świata (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Finlandia, Francja, Iran, Irlandia, Kanada, Korea, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Włochy) Jury wytypowało 30 filmów do tzw. listy filmów nominowanych do nagród. Wśród nich są filmy wojskowe nadesłane z 9 państw (Chorwacja, Finlandia, Francja, Kana-da, Korea, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Włochy). Wyłoniony werdykt festiwalowy został utajniony do czasu ogłoszenia w Warszawie, podczas dwóch Gal Festiwalowych (w dniu 24.10.2016 g.17.30 – Gala Otwarcia w Auli Biskupa Polowego WP pod Katedrą Polową przy ul Długiej 13/15, ogłoszenie nagród specjalnych oraz 28.10.2016 o g. 12.oo, Gala Finałowa w kinie LUNA przy ul. Marszałkow-skiej 28 – ogłoszenie nagród regulaminowych).

Polska Zbrojna objęła festiwal patronatem medialnym. Więcej informacji i program dostępne są na stronie festiwalu.