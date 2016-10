Dowództwo PKW RSM z wizytą w 201 Korpusie ANA

Zastępca dowódcy PKW RSM ppłk Jarosław Bondalski odwiedził kandak (batalion) rozpoznawczy 201 Korpusu ANA (Afgańskiej Armii Narodowej) stacjonujący w Gamberii.





W czasie spotkania dowódca kandaku przedstawił zakres zadań realizowanych przez pododdział, dotychczas osiągnięte efekty, a także bieżącą sytuację kadrową. Wizyta była również okazją do złożenia podziękowań polskim żołnierzom, którzy w codziennej służbie doradzają oficerom i podoficerom dowództwa kandaku, za ich duży wkład pracy, a także za praktyczne rozwiązania przekazywane osobom funkcyjnym.



Była to także doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z żołnierzami afgańskimi na tematy dotyczące ich codziennej służby i prowadzonych operacji.



Zastępca dowódcy PKW wyraził uznanie za codzienną służbę i trud żołnierzy batalionu oraz pogratulował osiągnięć. Złożył również życzenia Afgańczykom realizującym zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie o dalszym zaangażowaniu i pomocy polskich żołnierzy oraz wzajemnej współpracy i pomocy.



Tekst: ppłk Jarosław Bondalski