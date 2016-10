Działania antykorupcyjne w resorcie obrony

Fundamentem walki z korupcją jest przywrócenie systemu wartości, w którym korupcja jest powszechnie potępiona, nie tylko w oświadczeniach doraźnych, ale jako stan zagrażający nie tylko jednostce, lecz i narodowi – powiedział minister Antoni Macierewicz, otwierając II konferencję antykorupcyjną w Warszawie.

Konferencja pt. „Realizacja działań antykorupcyjnych w MON” została zorganizowana przez Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych MON oraz Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

Zwracając się do uczestników konferencji, minister powiedział: – Najważniejsze, z mojego punktu widzenia, jest uświadomienie sobie, że struktury korupcyjne są strukturami, które są narzędziem niszczenia państwa polskiego i niepodległości. Dlatego, jeżeli zwłaszcza kadra oficerska i podoficerska jest uzależniona od korupcji, to poza indywidualnym potępieniem i ściganiem mamy do czynienia z zagrożeniem istnienia państwa polskiego. Z tego każdy oficer i wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że korupcja będzie ścigana tak, jakby była działaniem antypaństwowym, skierowanym przeciwko niepodległości państwa polskiego.

Minister zwrócił uwagę na problem endemicznego charakteru korupcji: – Korupcja ma wiele poziomów – indywidualny, korporacyjny, środowiskowy, ale jest też poziom państwowy – jest pytanie, czy w takiej sytuacji się znajdujemy? (…) Są państwa na świecie, w których korupcja jest endemiczna, jest trwałym stanem danego narodu, społeczeństwa. Zdaniem ministra Macierewicza taka sytuacja dzisiaj zagraża Polsce. Podstawy etyczne zostały bardzo głęboko naruszone przez tworzenie mentalności, w której system wartości jest skoncentrowany wokół zysku, wokół pieniądza.

W sesjach plenarnych konferencji udział wzięli przedstawiciele MON, MSZ, DGRSZ, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Krajowej i Straży Granicznej.

Źródło: MON