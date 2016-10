„Toxic Trip 2016”

Przedstawiciele 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza uczestniczą w międzynarodowym ćwiczeniu sił powietrznych NATO z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia.

„Toxic Trip” to coroczne ćwiczenie, które każdego roku odbywa się w jednym z państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Tegoroczne ćwiczenie ma miejsce w tureckiej Antalyi i potrwa do 21 października. Uczestniczą w nim przedstawiciele sił powietrznych Polski, Turcji, Niemiec, Francji, Belgii, Włoch, Kanady i Szwecji.

Podczas ćwiczenia jego uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz procedurami z likwidacji skażeń (CCA – Contamination Control Area). W tym zakresie prezentują się Turcy, Niemcy, Francuzi, Belgowie oraz Szwedzi. Reszta państw występuje w roli obserwatorów. Dodatkowo uczestnicy ćwiczenia poznają wyposażenie indywidualne oraz sprzęt rozpoznania i likwidacji skażeń, co umożliwia doskonalenie procedur narodowych i dostosowanie ich do standardów NATO. Uczestnicy mają także szansę obserwować pobieranie próbek skażonych materiałów do celów dowodowych, co zaprezentowali przedstawiciele sił powietrznych z Turcji, Włoch i Kanady. Dodatkowo Niemcy i Belgowie przedstawili miejsce, które ma służyć do obsługi rannych skażonych, a Szwedzi, Belgowie, Niemcy i Turcy – ścieżkę

do odkażania pilota.

Przedstawiciele 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego biorą udział w ćwiczeniu w roli obserwatorów. Zebrane doświadczenia pozwolą w przyszłości na udoskonalenie procedur dla personelu latającego.

Ćwiczenie „Toxic Trip 2016” zakończy się 21 października.

Tekst: kpt. Martyna Fedro-Samojedny