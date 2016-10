Udany sprawdzian kandydatów do reprezentacji

Piłkarze aspirujący do gry w reprezentacji Wojska Polskiego rozegrali wczoraj mecz kontrolny z trzecioligowym Falubazem Zielona Góra. Żołnierze wygrali 2:1. Natomiast drużyna Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego Vęgoria Węgorzewo wygrała w ostatniej kolejce 4:1 z jedenastką Gminnego Klubu Sportowego Dźwierzuty. Z kolei zespół Wojskowego Klubu Sportowego Kawaleria Tomaszów Mazowiecki bezbramkowo zremisował z Luciążanką Przygłów.

Po piłkarskim weekendzie krótkie zgrupowanie w Gniewinie rozpoczęła reprezentacja Wojska Polskiego, która przygotowuje się do styczniowego II Wojskowego Pucharu Świata w Omanie. Piłkarze spotkali się po raz pierwszy od czerwcowego turnieju eliminacyjnego w Niemczech. W ostatniej kolejce tylko jeden z nich wpisał się na listę strzelców. Gola strzelił st. szer. Janusz Szkarapat w meczu Czarnych Żagań z Koroną Wschowa. Czarni wygrali 5:0 i awansowali na szóste miejsce w zielonogórskiej grupie klasy okręgowej. W sumie w nowym sezonie reprezentanci Wojska Polskiego w meczach swoich drużyn o punkty strzelili 41 goli. Najwięcej – 14 – strzelił st. szer. Marcin Żeno z 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, który broni barw IV-ligowej Ilanki Rzepin.

Falubaz po raz drugi przegrał z żołnierzami

Równolegle ze zgrupowaniem reprezentacji Wojska Polskiego w Gniewinie odbywa się też w Żaganiu selekcja zawodników, którzy mają jeszcze szanse otrzymać powołanie do drużyny WP. Wczoraj testowani piłkarze rozegrali w Zielonej Górze spotkanie kontrolne z trzecioligowym Falubazem. Żołnierze wygrali 2:1. Warto przypomnieć, że w czerwcu, w ostatnim sparingu przed wyjazdem do Niemiec na turniej eliminacyjny do II Wojskowego Pucharu Świata, nowo powołana reprezentacja Wojska Polskiego wygrała z Falubazem 3:1.

Kolejne zwycięstwo z zielonogórską drużyną ucieszyło trenerów ze sztabu szkoleniowego wojskowej reprezentacji. – Wynik nie był najważniejszy w tym spotkaniu, ale jesteśmy zadowoleni z postawy zawodników. Poza treningiem taktycznym, przeprowadzonym kilka godzin przed pojedynkiem z Falubazem, żołnierze nie mieli okazji pograć ze sobą w tym składzie. Na tle zgranej drużyny z trzeciej ligi piłkarze aspirujący do gry w reprezentacji wypadli więc całkiem nieźle – mówi st. szer. Maciej Kulikowski, jeden z asystentów st. chor. Tomasza Muchy, pierwszego trenera reprezentacji Wojska Polskiego. – Przeciwnik był bardzo wymagający, ale żołnierze chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Możliwość powołania do reprezentacji bardzo ich zmobilizowała. Kilku zawodników wykorzystało swoją szansę i otrzyma zaproszenia na kolejne zgrupowanie – dodaje szkoleniowiec.

W meczu kontrolnym z Falubazem gospodarze strzelili gola z rzutu karnego. Wbili sobie również gola samobójczego. Natomiast z żołnierzy na listę strzelców wpisał się szer. Konrad Romańczyk z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. – Nie wszystkie sytuacje bramkowe udało nam się wykorzystać. Świetnie zagraliśmy w defensywie – podkreśla trener Kulikowski.

Vęgoria awansowała na 13. miejsce

Trzecie w tym sezonie zwycięstwo Vęgorii zapewniło drużynie z klubu, który w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia, awans z 14. pozycji na 13. W zwycięskim spotkaniu z GKS Dźwierzuty, rozegranym na Stadionie Gminnym w Węgorzewie, wojskowi prowadzili do przerwy 2:0. W 37. minucie pierwszego gola strzelił szer. Dawid Maliszewski, a w 41. min na listę strzelców wpisał się Szymon Walaszczyk. Po zmianie stron w 60. min bramkę dla wojskowych zdobył szer. Bartłomiej Babicz. 25 min później drugiego gola w tym meczu strzelił szer. Daniel Maliszewski. W 88. minucie jako ostatni wpisał się na listę strzelców Emil Grunwald. Piłkarz Vęgorii strzelił samobójczego gola, ale i tak węgorzewianie mieli powody do zadowolenia z trzeciego zwycięstwa.

W trzynastu meczach Vęgoria zdobyła 12 pkt. Wojskowi odnieśli trzy zwycięstwa, trzy mecze zremisowali i siedem przegrali. Zdobyli 17 bramek, a 25 stracili. W 14. kolejce węgorzewianie zmierzą się na wyjeździe z drużyną Miejskiego Klubu Sportowego Ruciane-Nida. Najbliższy rywal wojskowych zdobył 11 oczek i zajmuje 14. pozycję w tabeli klasy okręgowej w grupie warmińsko-mazurskiej I. W ostatniej kolejce drużyna MKS zremisowała na wyjeździe 2:2 z Cresovią Górowo Iławeckie. Remis sprawił, że ruciańsko-nidecka jedenastka zamieniła się miejscami w tabeli z Vęgorią.

Pierwszy remis Kawalerii

W dziewiątej serii rozgrywek klasy A (grupa Piotrków Trybunalski I) drużyna Wojskowego Klubu Sportowego Kawaleria Tomaszów Mazowiecki zanotowała pierwszy w tym sezonie remis. Wojskowi bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Luciążanką Przygłów. – Szkoda straty dwóch punktów. Byliśmy bliscy zwycięstwa. Niestety, nie udało nam się wykorzystać kilku dogodnych sytuacji do zdobycia bramki – mówi st. sierż. Piotr Mostowski, prezes Kawalerii. – Największą szansę na gola mieliśmy w 92. minucie. Mogliśmy go zdobyć z rzutu karnego. Nasz piłkarz zmylił bramkarza, ale piłka odbiła się od słupka i wyleciała na aut – dodaje prezes.

Po dziewięciu kolejkach tomaszowianie nadal zajmują trzecią pozycję w tabeli. Kawaleria zdobyła 16 punktów i traci jeden do wicelidera. Natomiast lider – drużyna Ludowego Klubu Sportowego Radzice – zgromadził 22 oczka. Wojskowi rozegrali jednak o jeden mecz mniej niż zespół z Radzic. W najbliższej kolejce Kawaleria podejmować będzie na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim jedenastkę Kasztelana Żarnów.