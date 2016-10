Zawody Sportowo-Obronne „Proobronni‘16”

Podczas dwudniowych zmagań musieli m.in. pokonać trasę 30 kilometrów, przeprawę wodną, tor sprawnościowy i wykazać się umiejętnością walki w pomieszczeniu. W zawodach „Proobronni‘16” w Lublińcu startowało 19 ośmioosobowych drużyn. Wygrali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.







Zawodnicy ze Stalowej Woli zwyciężyli w obu konkurencjach: kobiet oraz zespołów męskich i mieszanych. Uczennice wyprzedziły w klasyfikacji koleżanki z VII Liceum Ogólnokształcącego z Sosnowca oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z Raciborza. Natomiast w kategorii męskiej i mieszanej zespół ze Stalowej Woli pokonał drużynę Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz drużynę Brygada Kszykszy z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.



Pod okiem instruktorów ze „Szturmana”



Organizatorem Zawodów Sportowo-Obronnych „Proobronni‘16” jest Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”. – Zawody zorganizowano po raz pierwszy pod patronatem Biura do spraw Proobronnych MON – mówi Adam Burzywoda, wiceprezes „Szturmana”.



Oprócz uczniów klas mundurowych mogli wystartować także przedstawiciele organizacji proobronnych. – Jednak najwięcej drużyn wystawiły szkoły, w których młodzież kształci się w klasach o profilu mundurowym. Wiedzą, jak szkolimy kandydatów do służby wojskowej, zwłaszcza w jednostkach specjalnych i mają pewność, że zadania, które dla nich przygotujemy będą ciekawe – podkreśla wiceprezes „Szturmana”.



Przyjechało 18 drużyn. – Gościliśmy młodzież ze Śląska, Ełku, Białegostoku, Stalowej Woli i Gościna. Do startu dopuściliśmy ekipy liczące po osiem osób. Utworzyliśmy też jeden team z zawodników rezerwowych – dodaje Adam Burzywoda.



Drużyny rywalizowały przez dwa dni. W pierwszym musiały pokonać trasę o długości ok. 10 km, a drugiego dnia dwukrotnie dłuższą. Po drodze, w tzw. punktach kontrolnych, na zawodników czekały dodatkowe wyzwania. Za błędy popełnione podczas zadań instruktorzy ze „Szturmana” mogli doliczać karne minuty. Pierwszego dnia punktów kontrolnych było 10, drugiego – drużyny były oceniane w 12 punktach. – Przyczynami tego, że zawodnicy musieli pokonywać dłuższy dystans, były braki w znajomości topografii i trudności w posługiwaniu się mapą. Niektóre z drużyn przeszły dodatkowo ponad 15 km – przyznaje wiceprezes „Szturmana”.





Jedną z konkurencji, pokonanie naturalnego toru przeszkód o długości 1 km (bagna, gęste zarośla, przejście brzegiem jeziora) instruktorzy przygotowali na wyraźne życzenie uczestników XXII Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych, które „Szturman” organizował w sierpniu. Okazuje się, że wówczas uczniowie byli zawiedzeni, że nie rywalizowali na odcinku trasy słynnego Biegu Katorżnika.



Triumfatorzy z Drawska poza podium



Bieg Katorżnika wymyślony przez Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec okazał się prawdziwym hitem i spowodował wysyp podobnych imprez w kraju. Z roku na rok organizowanych jest coraz więcej zawodów proobronnych. W tym roku w lipcu w Drawsku Pomorskim odbyły się np. I Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Wojskowych. Ich zwycięzcy – zawodnicy z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – pojawili się również na „Proobronnych‘16”. Niestety, tym razem nie udało im się stanąć na podium. W kategorii drużyn męskich i mieszanych zajęli dopiero ósme miejsce. Na mecie podkreślali, że ich szkoła wystawiła drużynę złożoną z najmłodszych zawodników. – Mamy po 16 i 17 lat. Daliśmy dzisiaj z siebie wszystko. Szkoda tylko, że podczas pierwszego dnia rywalizacji popełniliśmy tyle błędów – mówi Patryk Ogorzałek, kapitan drużyny. Patryk nie był zadowolony, zwłaszcza z wyników uzyskanych w takiej konkurencji, jak walka w pomieszczeniach. – W „killing house” wypadliśmy słabo. Złe wyniki zanotowaliśmy też w rzucie granatem – dodaje. Kapitan przyznał, że zawody w Lublińcu były dużo trudniejsze od tych w Drawsku.



Udzielić pomocy rannemu



Uczestnicy zawodów musieli się wykazać także świetną sprawnością fizyczną, typowo wojskowym wyszkoleniem i wytrzymałością, by pokonać w jak najkrótszym czasie trasy marszobiegów. Drużyny rywalizowały na torze sprawnościowym, przeszły test wysokościowy, pokonywały przeprawę wodną, wykorzystując techniki linowe oraz teren skażony w zabezpieczającej odzieży ochronnej. Zawodnicy rzucali granatem na odległość i do celu, a także budowali osłonę fortyfikacyjną. W programie zawodów było również strzelanie zespołowe z pistoletu wojskowego.



Przy jednym z punktów kontrolnych zespoły musiały udzielić pierwszej pomocy rannemu. – Z zadań medycznych zawodnicy wywiązali się bardzo dobrze. Widać, że uczniowie są dobrze szkoleni i potrafią udzielać pierwszej pomocy – mówi Sebastian Syrek, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach, który był jednym z instruktorów. – Tu wyróżniły się zwłaszcza zespoły ze szkół w Rydułtowach, Sosnowcu i Białymstoku. Zawodnicy podzielili się zadaniami przy opatrywaniu ran. Nikt z nich nie stał bezczynnie – dodaje strażak.



Najlepsi z najlepszych



W zwycięskich ekipach kadetów ze Stalowej Woli znaleźli się: Agata Kurzawa, Wiktoria Tkacz Aleksandra Klecha, Marcelina Hammer, Paulina Pelic, Angelika Pacholec, Katarzyna Kowalik, Natalia Tymofejewicz oraz Krzysztof Żak, Dawid Olszowy, Jakub Michalski, Grzegorz Czerepak, Grzegorz Piędel, Bartłomiej Bąk, Przemysław Rzekięć i Kamil Kraska. Pięć z tych uczennic (Kurzawa, Tkacz, Klecha, Pelic, Tymofejewicz) i trzech uczniów (Czerepak, Piędel i Bąk) w sierpniu startowało w Lublińcu w XXII Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę ministra obrony narodowej. Zespół męski po raz szósty wygrał w tej imprezie, a żeński zajął drugie miejsce.





Dyplomy i nagrody za zajęcie drugiego miejsca odebrali: Ewa Finowska, Kinga Obuchowska, Sandra Bartos, Jagoda Kucia, Sandra Bijak, Weronika Radziszewska, Natalia Dziedzic i Milena Roch z VII LO z Sosnowca oraz: Jacek Okuniewski, Gabriel Zieniann, Karol Czarniecki, Dominika Dębowska, Sebastian Niczyporuk, Kacper Staniszewski, Karol Lisiecki i Laura Stankiewicz z V LO z Białegostoku.



Natomiast w zespołach, które zajęły trzecie miejsce, startowali: w drużynie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z Raciborza – Dorota Pelczar, Violetta Bulak, Iweta Śrutwa, Martyna Kubik, Paulina Piechaczek, Marta Gruszka, Agata Kerner i Paulina Gołombek; w drużynie Brygada Kszykszy z Zespołu Szkół Zawodowych z Lublińca – Dawid Budzik, Jakub Machoń, Kamil Słoma, Krzysztof Imach, Mateusz Jureczek, Maciej Koloch, Michał Bartocha i Krzysztof Hanulok.