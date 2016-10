Teatr Żydowski będzie grał w Klubie DGW

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa użyczy swojej sceny aktorom Teatru Żydowskiego. Wojskowi przyszli z pomocą artystom, którzy stracili swoją dotychczasową siedzibę przy pl. Grzybowskim. Pierwsze gościnne przedstawienie w nowym miejscu odbędzie się 20 października. To już drugi teatr, po Kwadracie, który znajduje schronienie w Klubie DGW.





– Decyzja o przekazaniu sceny Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa Teatrowi Żydowskiemu była decyzją naturalną i wynikała z podziwu dla ich dotychczasowej działalności. Teatr Żydowski ma stałe miejsce w panoramie kultury polskiej – mówił dziś prof. Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony narodowej podczas konferencji prasowej poświęconej współpracy wojskowych z artystami. Wiceminister dodał, że wojsko powinno być związane z kulturą wysoką, bo „tworzy ona prestiż armii i buduje wokół niej otoczkę kulturową i społeczną”.



Gołda Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego, podziękowała wszystkim, którzy pomagają placówce w poszukiwaniach sceny zastępczej.– Teatr, który nie działa, powoli umiera, a nasz nie działa już od 5 miesięcy – dodała Tencer.



Artyści tracą siedzibę przy pl. Grzybowskim



Teatr Żydowski przez 45 lat mieścił się w kamienicy przy placu Grzybowskim. Miejsce to wynajmował od Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, które w 2015 roku sprzedało budynek firmie Ghelamco. W czerwcu tego roku Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że stan siedziby stanowi zagrożenie dla widzów i zamknął teatr. Latem przedstawiania odbywały się w plenerze, potem artyści zawiesili działalność.



– Plany dewelopera zakładają zburzenie budynku przy pl. Grzybowskim i wybudowanie na jego miejscu biurowca. Znajdzie się w nim miejsce dla Teatru Żydowskiego, ale budowa będzie trwała kilka lat – przyznał we wrześniu Tomasz Thun-Janowski, dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy. To jeden z możliwych scenariuszy, miasto rozważa także inne lokalizacje dla teatru. Szuka również siedziby tymczasowej. – Trwają rozmowy z właścicielami Fabryki Trzciny na warszawskiej Pradze dotyczące umowy najmu. Mamy nadzieję, że niedługo rozpocznie się adaptacja budynku na potrzeby teatru – podała dziś Joanna Szwajcowska, zastępca dyrektora Biura.



Prace modernizacyjne mogą jednak potrwać do początku przyszłego sezonu. Do tego czasu spektakle będą wystawiane m.in. w Klubie DGW. – Pomyśleliśmy o Klubie, ponieważ Teatr Kwadrat, który gościł tutaj podczas remontu swojej siedziby, miło wspominał współpracę z tą instytucją – opowiadał Dawid Szurmiej, aktor Teatru Żydowskiego.



Teatr będzie korzystał z sali widowiskowej klubu na blisko 240 miejsc oraz garderób i zaplecza technicznego. – Udostępniamy pomieszczenia na zasadzie umowy użyczenia – wyjaśnia ppłk Tomasz Cholewiński, kierownik Klubu. Przedstawienia i próby będą się odbywały w określone dni miesiąca i nie zakłócą codziennej pracy Klubu. Ppłk Cholewiński zauważa, że współpraca z teatrem jest korzystna dla klubu. – Pozostają kontakty, które potem, tak jak w przypadku Teatru Kwadrat, skutkują wzajemną współpracą kulturalną – przekonywał kierownik Klubu.



Spektakle będą także grane w Warszawskiej Operze Kameralnej, a imprezy odbywać się będą w Austriackim Forum Kultury.



Plany i premiery



Podczas konferencji przedstawiciele teatru mówili też o planach artystycznych na ten sezon. – Pomimo że przez blisko rok będziemy „teatrem latającym”, pracujemy nad nowymi projektami – zapowiedziała Tencer. 20–24 października warszawska publiczność będzie mogła obejrzeć w Klubie DGW „Kamienicę na Nalewkach” ukazującą życie codzienne warszawskich Żydów.



Kolejne pokazy to: „Dla mnie bomba” (27–30 października w Operze Kameralnej) oraz „Marienbad" (4–6 listopada w Klubie DGW). Natomiast pierwszą premierą sezonu będzie „Szosza” na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera 16 grudnia w Operze Kameralnej. Na 13 stycznia 2017 roku planowana jest natomiast w Klubie DGW premiera „Koszernej dziewczyny” na podstawie komedii Daniela Simona.



Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich wystawia sztuki w językach jidisz i polskim. Od 2012 roku działa w nim Centrum Kultury Jidysz. Teatr powstał w 1950 roku. Od 1971 roku mieścił się przy placu Grzybowskim w budynku wybudowanym specjalnie pod działalność teatralną.



Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa jest wojskowym ośrodkiem kultury powołanym do upowszechniania kultury narodowej i tradycji oręża polskiego. Klub położony jest w samym centrum Warszawy, na rogu ulicy Madalińskiego i Alei Niepodległości. Pomieszczenia Klubu zostały niedawno wyremontowane. Przez blisko dwa lata w Klubie gościł Teatr Kwadrat, kiedy pod koniec 2010 roku musiał opuścić swoją siedzibę przy ul. Czackiego.