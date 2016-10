Dowódca generalny w Kuwejcie

Wykonujecie bardzo odpowiedzialną i potrzebną misję. Swoją postawą oraz profesjonalizmem potwierdzacie, że polskie siły powietrzne należą do najlepszych – powiedział dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański podczas wizyty w Polskim Kontyngencie Wojskowym (PKW) w Kuwejcie. Polacy realizują zadania w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve wymierzonej przeciwko tzw. państwu islamskiemu.

Dowódca generalny wraz z inspektorem sił powietrznych gen. bryg. pil. Tomaszem Drewniakiem zapoznali się z działalnością operacyjną PKW. Dowódca polskich sił w Kuwejcie ppłk. pil. Tomasz Jatczak przedstawił główne zadania, jakie realizują lotnicy. Omówił również proces przygotowywania i planowania misji. Głównym zadaniem pilotów F-16 jest prowadzenie działań rozpoznawczych nad terytorium objętym działaniami zbrojnymi, dlatego bardzo szczegółowo omówiono proces zbierania informacji oraz ich wykorzystania. – Współczesne pole walki wymaga stosowania najnowocześniejszego uzbrojenia i wyposażenia. Przewaga technologiczna daje ogromne możliwości. Informacje, które pozyskują nasi żołnierze, pozwalają na właściwe planowanie działań ofensywnych dla innych jednostek. Od ich pracy zależy powodzenie niejednej misji – przyznał generał Różański.

– Przewagę uzyskuje się dzięki informacji. Kto będzie szybszy w jej zdobyciu, odpowiednio ją odczyta i wyciągnie stosowne wnioski ten wygrywa – dodał Inspektor Sił Powietrznych.

Generałowie byli także na lotnisku i towarzyszyli personelowi technicznemu, który przygotowywał maszyny do misji. Zapoznali się z infrastrukturą, jaką dysponuje polski kontyngent, a po służbie odwiedzili żołnierzy w ich miejscach zakwaterowania.

Dowódca generalny przywitał nowych pilotów, którzy przylecieli na zmianę. Gratulował im bezpiecznego lotu z Polski. Miał okazję także podziękować tym, którzy już wykonali swoje zadania i wracali do kraju. – Wylatujecie z nowymi doświadczeniami. To, czego się tutaj nauczyliście, na pewno przyniesie korzyści podczas szkolenia kolejnych pilotów, a także pozwoli lepiej przygotować siły powietrzne do wykonywania zadań bojowych – powiedział gen. broni Różański.

W czasie pobytu w bazie polscy generałowie spotkali się także z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Kuwejcie Grzegorzem Olszakiem.

Operacja Inherent Resolve jest operacją wojskową prowadzoną w ramach globalnej koalicji do walki z tzw. państwem islamskim, na podstawie artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych, jak również na prośbę rządu Republiki Iraku. Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności nr 1267 z 15 października 1999 r., nr 2170 z 15 sierpnia 2014 r., nr 2178 z 24 września 2014 r., nr 2199 z 12 lutego 2015 r., nr 2249 z 20 listopada 2015 r. oraz nr 2253 z 17 grudnia 2015 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała, że tzw. państwo islamskie jest grupą terrorystyczną i stanowi zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Zasadnicza część Polskiego Kontyngentu Wojskowego tworzy komponent powietrzny realizujący zadania rozpoznawcze na potrzeby wsparcia operacji Inherent Resolve. Główne siły kontyngentu rozpoznawczego to cztery samoloty wielozadaniowe F-16 realizujące zadania lotnicze w zakresie rozpoznania na potrzeby wsparcia operacji. Kontyngent rozpoznawczy liczy do 150 żołnierzy i pracowników wojska wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem.

Obecnie I zmianą PKW OIR Kuwejt dowodzi ppłk Tomasz Jatczak, trzon stanowią żołnierze 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Tekst: ppłk Szczepan Głuszczak