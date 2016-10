Wizyta w Nowym Mieście

Polecam, aby niezwłocznie rozpocząć procedury przeniesienia nieruchomości z zasobów Agencji Mienia Wojskowego do zasobów resortu obrony narodowej – powiedział minister Antoni Macierewicz podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Nowego Miasta n. Pilicą.

Podczas spotkania z przedstawicielami miejscowych władz, w którym uczestniczył także wicemarszałek Stanisław Karczewski oraz poseł Marek Suski omówiono kwestie dotyczące rozwoju regionu, w tym przyszłości terenu po dawnym lotnisku wojskowym w Nowym Mieście nad Pilicą.

Minister potwierdził, że będące dotychczas w zasobach Agencji Mienia Wojskowego lotnisko wraz z infrastrukturą zostaje przeniesione do zasobów resortu, gdzie rozpocznie się proces modernizacji i reaktywacji jednostki wojskowej. – To jestem jedna z wielu strategicznych decyzji jakie ostatnio podejmujemy. To jest zupełnie oczywiste. Napięcie na Wschodzie sprawia, że musimy odbudować zniszczone jednostki wojskowe. Zwłaszcza dotyczy to lotniska takiego jak tutaj. Jednego z najważniejszych lotnisk na ścianie wschodniej, współdziałającego z całym systemem lotnisk. Tutaj stworzono dziurę strategiczną na skutek likwidacji tego lotniska – mówił podczas spotkania minister Macierewicz.

– Tutaj będą teraz posadowione wojska obrony terytorialnej, siły specjalne, a także przywrócone zostanie współdziałanie z Wyższą Szkołą Oficerską w Dęblinie, która będzie miała tutaj także możliwości szkolenia – podkreślił. – Uruchomimy także pas lotniskowy. To wszystko zostanie wykonane do 30 października 2017 r. Decyzje zostały już wydane. Te decyzje z punktu widzenia strategicznego i bezpieczeństwa kraju są konieczne – dodał.

Źródło: MON