Służby ratownicze w akcji

Na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 13 października odbył się dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego. Zaprezentowany został także nowoczesny sprzęt medyczny i przeciwpożarowy w ramach II Konferencji Interdyscyplinarnej Środowisk Medycznych.

Szkolenie obserwował zastępca dyrektora WIM – komendant CSK MON płk dr n. med. Janusz Hałka oraz szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie ppłk mgr inż. Jacek Maślankowski, a zostało ono zorganizowane dla środowiska medycznego i służb ratowniczych. W pokazie uczestniczyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego pod dowództwem bryg. Grzegorza Bugaja, Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego nr 8 z dowódcą mł. bryg. Romanem Krzywcem, a także Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza nr 9 z dowódcą mł. kpt. Bartłomiejem Zakrzewskim. Koordynatorem pokazu dynamicznego był komendant WSP Centrum mł. chor. Andrzej Woźniak oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej CSŁiI st. chor. sztab. Lesław Kurdziel.

Na terenie Centrum doszło do zderzenia dwóch pojazdów: samochodu osobowego oraz pojazdu specjalnego – cysterny przewożącej niebezpieczne chemikalia. W czasie wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny i skażenie środowiska oraz zostały poszkodowane trzy osoby. Do niebezpiecznego zdarzenia jako pierwsza przybyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum, która udzieliła pomocy poszkodowanym w wypadku, a po stwierdzeniu wycieku substancji chemicznej została podjęta decyzja o wezwaniu sił i środków przez stanowisko kierowania PSP w Legionowie – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem w ramach II Konferencji Interdyscyplinarnej Środowisk Medycznych, której organizatorem był Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W jej trakcie zorganizowany został także pokaz statyczny nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć m.in. roboty poszukiwawcze, psy ratownicze oraz samochód ratownictwa medycznego SRMed A2-Volvo wykorzystywany m.in. do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego potwierdził profesjonalizm i wysokie wyszkolenie współdziałających sił i środków.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran