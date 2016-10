Innowacja w szkoleniu piechoty

W minionym tygodniu żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej doskonalili działanie z karabinkiem treningowym Beryl podczas szkolenia z wykorzystaniem systemu AKTYN.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie możliwości wykorzystania karabinka treningowego Beryl podczas zajęć taktycznych oraz wskazanie instruktorom, na ile sposobów można szkolić wojsko, wykorzystując wspomniany sprzęt. Jak podkreślił organizator szkolenia, „istnieje nieskończona ilość możliwych scenariuszy i schematów działania, podczas których można wykorzystać karabinek treningowy Beryl oraz elektroniczny system treningowy AKTYN – ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia instruktora”.

Szkolenie z wykorzystaniem karabinka treningowego Beryl oraz systemu AKTYN może być realizowane w każdym możliwym terenie, bez specjalnego przygotowania oraz bez dodatkowego wyposażenia indywidualnego. Minimalizacja systemów zabezpieczeń dla osób uczestniczących w szkoleniu oraz osób postronnych pozwala na zastosowanie w czasie treningu jedynie ochrony osobistej (gogle, maska twarzowa). Wspomniany karabinek treningowy oraz system AKTYN można z powodzeniem stosować podczas szkolenia strzeleckiego na krótkich dystansach. Jest to więc idealny system do doskonalenia działania żołnierzy w terenie zurbanizowanym.

Karabinek treningowy Beryl posiada wszystkie cechy broni bojowej (kbks BERYL). Parametry techniczne odnoszące się do masy, zewnętrznego wyglądu broni oraz manipulatorów wykorzystywanych do obsługi broni (zatrzask magazynka, bezpiecznik itp.) są bardzo zbieżne. Dzięki temu podczas szkolenia oddany jest w pełni realizm w zakresie obsługi broni, który, połączeniu z bezpieczeństwem użytkowania, determinuje efektywne doskonalenie technik działania na polu walki. Ponadto, podczas szkolenia z wykorzystaniem karabinka treningowego amunicję stanowi 6 mm kulka kompozytowa, która jest w pełni bezpieczna dla uczestników szkolenia, a same koszty treningu znikome.

System AKTYN jest zaawansowanym technologicznie trenażerem przeznaczonym do taktyczno-strzeleckiego treningu walki na krótkim dystansie i w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas zajęć trenujący prowadzą ogień z broni treningowej do rozłożonych w terenie celów. Niezliczona ilość wariantów treningu i trenujących, możliwość szybkiej zmiany scenariusza działania czy też krótki czas rozmieszczenia elementów systemu w terenie to tylko niektóre zalety systemu AKTYN.

Czterodniowy projekt warsztatów łączących w sobie szkolenie teoretyczne oraz praktyczne jest w tej formie realizowany po raz pierwszy. Żołnierze 15 GBZ mają zatem możliwość jako pierwsi zapoznać się tak dokładnie z opisywanym systemem.

Tekst: kpt. Edyta Kowalska, Grzegorz Niciński