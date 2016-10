Jubileusz wojskowego ośrodka kultury

Można tu posłuchać koncertu wojskowych muzyków, obejrzeć spektakl teatralny, a nawet samemu stanąć na scenicznych deskach – Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa obchodzi właśnie 10-lecie powstania. Został utworzony z myślą o wojskowych i ich rodzinach, ale dziś jego oferta jest skierowana zarówno do osób związanych z armią, jak i spoza niej.

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa powstał w październiku 2006 roku jako wojskowy ośrodek kultury. Jego głównym zadaniem jest upowszechnianie tradycji wojskowych i popularyzowanie wiedzy na temat polskiego oręża. Początkowo miał być miejscem spotkań żołnierzy, ich rodzin oraz weteranów i kombatantów. Dziś jednak otwiera się także na środowiska spoza armii. W Klubie odbywają się m.in. wystawy i spektakle teatralne. Na scenie gościli tacy aktorzy jak Cezary Pazura, Marcin Kwaśny i Marek Siudym oraz solista operowy Marek Torzewski i wokalista Andrzej Sikorowski. Można tu przyjść na przeglądy piosenek wojskowych i patriotycznych. Przed publicznością występowały m.in. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna oraz zespoły wojskowe z Warszawy, Poznania, Gdyni i Bytomia. Rok temu odbył się tu koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Orkiestr Wojskowych. Przez wiele lat w Klubie rozgrywały się turnieje szachowe.

Jedną z atrakcji Klubu jest Teatr po 40. Jego aktorami są amatorzy, którzy ukończyli 40. rok życia. Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił na scenie, może wziąć udział w próbach. – Mamy świetną kadrę instruktorów, którzy prowadzą między innymi sekcję taneczną oraz teatr amatorski – mówi Rafał Zelman, zastępca kierownika Klubu. KDGW zaprasza też najmłodszych. W ofercie dla dzieci jest nauka tańca, śpiewu oraz koło plastyczne i teatr. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Klub DGW znajduje się w samym centrum Warszawy – na rogu ulicy Madalińskiego i Alei Niepodległości. Pomieszczenia, w których mieści się Klub, zostały całkowicie wyremontowane. – Prace trwały od czerwca 2013 roku do lutego 2016 roku. W tym czasie zmieniliśmy tu niemal wszystko. Pozostały chyba tylko ściany, których nie udało się przesunąć – opowiada Rafał Zelman.

Dziś Klub świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji odbył się koncert Olgi Bończyk, aktorki i piosenkarki. Goście mogli też obejrzeć wystawę poświęconą znaczkom Poczty Polskiej z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Wystawa będzie czynna do 14 listopada. – Zapraszamy na piątek, na godzinę 19, na występy artystów z naszych kół zainteresowań. Natomiast 23 października można będzie obejrzeć spektakl teatralny dla dzieci. Dzień później o godzinie 19 odbędzie się u nas Przegląd Piosenki „Z miłości do Ojczyzny” – zachęca do odwiedzenia Klubu Rafał Zelman.

Informacje o tym, co, gdzie i kiedy można znaleźć na stronie internetowej oraz na fanpage’u Klubu.