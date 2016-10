Zakończył służbę w KGŻW

13 października w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się pożegnanie płk. Zbigniewa Kudły, szefa Oddziału Łączności i Informatyki.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Połuch, w obecności kierowniczej kadry oraz żołnierzy i pracowników Sztabu KGŻW, pożegnał płk. Zbigniewa Kudłę. W dowód uznania za 8 lat wzorowej i pełnej zaangażowania służby w KGŻW płk Połuch wyróżnił oficera listem gratulacyjnym z medalem pamiątkowym. – Przyszedł Pan Pułkownik do Żandarmerii Wojskowej z misją stworzenia pionu teleinformatycznego. Zadanie to zostało zrealizowane wzorowo. Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykorzystał Pan w stu procentach – powiedział płk Tomasz Połuch, podkreślając, że dowodzony przez płk. Kudłę Oddział Łączności i Informatyki odpowiadający za organizację i zabezpieczenie systemu łączności w Żandarmerii Wojskowej profesjonalnie wywiązywał się ze swoich zadań.

Pułkownik Kudła, dziękując wszystkim za wspólną służbę, podkreślił, że motorem napędowym podczas tworzenia pionu teleinformacyjnego w Żandarmerii Wojskowej byli jego podwładni.

Pułkownik Zbigniew Kudła po ukończeniu w 1986 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu objął stanowisko dowódcy plutonu telegraficznego w 25 Pułku Łączności. W latach 1987–1998 służył w Węźle Łączności MON. Następnie do 2005 roku realizował zadania na stanowisku szefa rejonu obsługi abonentów Centralnego Węzła Łączności MON. Kolejne stanowiska służbowe zajmował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od sierpnia 2008 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa Oddziału Łączności i Informatyki w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Oficer za nienaganną wieloletnią służbę był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Prezydent RP odznaczył go w 2010 roku medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” i w 2013 roku Wojskowym Krzyżem Zasługi. Natomiast minister obrony narodowej odznaczył go w 2006 roku złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i w 2011 roku złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Tekst: Sylwia Guzowska