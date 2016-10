Zawody zespołów OPBMR

11 października rozegrane zostały zawody użyteczno-bojowe zespołów OPBMR na szczeblu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Do rywalizacji przystąpiły zespoły, które w poszczególnych batalionach zostały wyłonione drogą eliminacji. Każdy zespół składa się z sekcji kierowania OPBMR, sekcji wykrywania i monitorowania skażeń oraz sekcji likwidacji skażeń. Zawodnicy przystępowali do poszczególnych konkurencji indywidualnie i zespołowo. Ocenę zespołu stanowiła suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Przewodniczącym komisji sędziowskiej był szef wojsk chemicznych brygady mjr Stanisław Słomski.

Pierwsza konkurencja – dla wszystkich sekcji polegała na złożeniu maski przeciwgazowej w czasie do 9 sekund. Kolejna konkurencja podzielona została na poszczególne sekcje. Żołnierze z sekcji kierowania na podstawie otrzymanej podgrywki mieli za zadanie opracować jedną prognozę rejonu zagrożenia po uderzeniu bronią chemiczną oraz po jednym komunikacie CBRN 2 i 3 CHEM. Sekcja wykrywania i monitorowania skażeń sprawdzona została z przygotowania radiometru do pracy oraz dokonania pomiaru mocy dawki w terenie z podaniem stopnia skażenia powierzchni w czasie nakazanym przez sędziego. Sekcja likwidacji skażeń miała natomiast za zadanie przygotować zestaw odkażający IZS do odkażania przy wykorzystaniu pompki samochodowej. Sprawdzeniu przez sędziego podlegała poprawność przygotowania zestawu, właściwe przeprowadzenie likwidacji skażeń oraz umiejętne usuwanie ewentualnych niesprawności podczas pracy zestawu. Ostatnim zadaniem, do którego przystąpili wszyscy zawodnicy, był test z obowiązującego zakresu wiedzy specjalistycznej.

Po podliczeniu punktacji wyniki przedstawiają się następująco:

w klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zdobyli:

sekcja kierowania:

1. miejsce – kpr. Grzegorz Kalisz (1bz)

sekcja wykrywania i monitorowania skażeń:

1. miejsce – kpr. Paweł Kozioł (1bz)

sekcja likwidacji skażeń:

1. miejsce – st. szer. Wojciech Chałupka (blog)

w klasyfikacji drużynowej:

1. miejsce – 1 batalion zmechanizowany

2. miejsce – batalion dowodzenia

3. miejsce – 15 batalion saperów



Tekst: kpt. Edyta Kowalska