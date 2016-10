Żołnierze NSR do zadań specjalnych

Dobiega końca dwutygodniowe rotacyjne szkolenie żołnierzy NSR, które odbywali w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych od 3 października. W tym czasie uczestniczyli w zajęciach z regulaminów, musztry, taktyki, strzelectwa. Ćwiczyli także na poligonie w Nowej Dębie. Wzięli udział w zawodach użyteczno-bojowych, a także w odpowiedzi na apel kieleckich lekarzy oddali to, co mają najcenniejszego – własną krew.

Po przekroczeniu bramy koszar na kieleckiej Bukówce żołnierze zostali umundurowani i zakwaterowani. Kolejne dni przyniosły właściwe zadania do wykonania. Taktyka wojskowa to element, który był ćwiczony szczególnie intensywnie. – W czasie ćwiczeń żołnierze kompanii NSR doskonalili zieloną taktykę, w tym zasady przemieszczania się w szyku ubezpieczonym, zachowanie w przypadku ostrzału, zajmowania stanowisk i inne elementy — mówi dubler dowódcy kompanii mjr Hubert Kosycarz. – To żołnierze bardzo zdyscyplinowani i ambitni, widać, że niedawno ukończyli szkolenie w służbie przygotowawczej – dodaje.

Nie mogło także zabraknąć szkolenia strzeleckiego, z którego kompania NSR pomimo strzelania w strugach deszczu, przy bardzo niskiej temperaturze, uzyskała ocenę ogólną dobrą. Zwieńczeniem szkolenia były zawody użyteczno-bojowe, w których oceniana była sprawność fizyczna, umiejętność ewakuacji rannego z pola walki, a także składanie i rozkładanie broni służbowej na czas według normy 4 i 5. W zawodach wygrał 3 pluton.

W akcji honorowego krwiodawstwa 12 października udział wzięło 60 żołnierzy rezerwy. Do akcji włączyli się także elewi oraz żołnierze i pracownicy wojska CPdMZ, łącznie 80 osób

Uroczystość pożegnania kompanii NSR zaplanowano na 14 października.

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak