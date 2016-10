„Dragon-17” – koncepcja zatwierdzona

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański 10 października zapoznał dowódców jednostek wojskowych z zatwierdzoną przez ministra obrony narodowej koncepcją najważniejszego przyszłorocznego ćwiczenia sił zbrojnych pk. „Dragon-17”.

– Kiedyś „Dragon” kojarzył się tylko z wojskami lądowymi. Odchodzimy od stereotypów i podczas planowanych manewrów będzie ćwiczone współdziałanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych w środowisku międzynarodowym – podkreślił gen. Różański. Oprócz lądowców, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych, mocno zaangażowane będą także jednostki obrony terytorialnej. Zaplanowane dla nich zostaną specjalne zadania w ramach działań operacyjnych. Ponadto będą weryfikowane przyjęte rozwiązaniu strukturalne i funkcjonalne dotyczące OT.

Miejscem przyszłych działań będzie praktycznie cała Polska. Żołnierze podczas „Dragona-17” będą korzystali z całej dostępnej infrastruktury poligonowej oraz innych, niezwiązanych z wojskiem, miejsc w kraju. – Żołnierze nie mogą przyzwyczajać się do tych samych poligonów i ćwiczyć w tych samych obiektach. Dlatego decydujemy się na odstępstwa od tych reguł oraz przenoszenie granic poligonu poza jego obszar – przyznał dowódca generalny RSZ.

Głównym ćwiczącym podczas najważniejszych przyszłorocznych manewrów będzie 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina. Współdziałać z nią będą inne jednostki operacyjne, obrona terytorialna, układ pozamilitarny z organizacjami proobronnymi włącznie. Do udziału zostaną również zaproszeni inni członkowie NATO oraz państwa partnerskie. – Zależy nam na możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i zgrywaniu się naszych pododdziałów. Dzięki wspólnym ćwiczeniom lepiej się poznajemy i rozumiemy – stwierdził generał.

Celem ćwiczenia będzie praktyczne zgrywanie sił podległych dowódcy generalnemu do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z wojskami OT. – Zależy nam na doskonaleniu współdziałania jednostek wojskowych z jednostkami OT, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, prowadzeniu działań połączonych w środowisku międzynarodowym, współdziałaniu elementów ugrupowania bojowego z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa – wyliczał generał Różański. Wśród zadań planowanych do realizacji podczas „Dragona-17” będzie m.in.: prowadzenie ognia połączonego, pokonywanie przeszkód wodnych, ewakuacja rannych, desantowanie, działania przeciwdywersyjne, cyberobrona itp.

Teraz rozpoczyna się etap intensywnych przygotowań do ćwiczenia, planowania, konferencji uzgodnieniowych, koordynacji oraz rekonesansów miejsca przyszłych ćwiczeń.

Tekst: ppłk Szczepan Głuszczak