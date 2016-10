Nowy komendant MOŻW

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył na stanowisko komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk. Huberta Iwołę, dotychczasowego komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.

10 października odbył się uroczysty apel, podczas którego płk Hubert Iwoła przejął dowodzenie mazowieckimi żandarmami. Meldunek o objęciu stanowiska komendanta MOŻW przyjął zastępca komendanta głównego ŻW płk dr Robert Jędrychowski.

Pułkownik Jędrychowski, gratulując dowódcy MOŻW, wyraził przekonanie, że tak doświadczony żandarm będzie wzorowo realizował zadania na nowym stanowisku służbowym. Zastępca komendanta głównego ŻW podziękował również ppłk. Krzysztofowi Mokwie, który pełnił obowiązki komendanta MOŻW.

– Służba w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej to nie tylko prestiż, to również honor. Dziś, klękając przed sztandarem, składając pocałunek, przyjąłem na siebie to zobowiązanie. Zawsze wymagam od siebie jak najwięcej i obiecuję Wam, że jako komendant będę od swoich podwładnych wymagać tego samego – powiedział płk Iwoła, podkreślając, że objęcie stanowiska komendanta MOŻW jest dla niego zwieńczeniem służby w Żandarmerii Wojskowej.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów MOŻW, na czele z kompanią honorową ŻW.

Pułkownik Hubert Iwoła jest absolwentem Szkoły Chorążych Żandarmerii Wojskowej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku na stanowisku chorąży placówki w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Kołobrzegu. W latach 1995-2003 pełnił służbę w Oddziale ŻW w Koszalinie i Placówce ŻW w Trzebiatowie. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 2003 roku płk Iwoła objął stanowisko oficera w sekcji dochodzeniowo-śledczej w Oddziale ŻW w Szczecinie. 1 lipca 2011 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta Wydziału ŻW w Poznaniu.

W ramach XIII zmiany PKW Afganistan płk Iwoła służył na stanowisku szefa Wydziału Żandarmerii Wojskowej.

Za wzorową służbę oficer był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym Brązowym Krzyżem Zasługi i Gwiazdą Afganistanu.

Tekst: Sylwia Guzowska