Pierścień Ognia

Tajwan jako pierwszy opracowuje futurystyczną technologię zimnej fuzji. Pekin dostrzega swoją szansę. Największa armia świata szykuje się do inwazji.



Stany Zjednoczone, jak zwykle, gdy w grę wchodzą zasoby, technologia i pieniądze, wysyłają swoją flotę.

Najpotężniejsza morska siła świata kieruje się ku wodom Morza Południowochińskiego.



Pacyfik staje się areną największego konfliktu morskiego od czasów II wojny światowej.



Gdzieś pośrodku tego piekła ląduje europejska jednostka specjalna Radegast z Polakami w swoich szeregach...

Gromada leciała szeroką ławą, rozciągającą się na kilka mil, dla obserwatora, który znajdowałby się na przepływającym przez Pacyfik statku, widok musiałby być niesamowity. Prawdziwa podniebna potęga.

Łącze ponownie ożyło, dane, jakie spłynęły do maszyny Tomsena, wywołały mimowolny uśmiech na ukrytej pod hełmem twarzy.

- Spójrz na lewo – powiedział porucznik do drugiego pilota.

- Wow…szepnął Hendricksen.

Było ich przynajmniej kilkadziesiąt. Sunęły dosłownie kilka metrów nad niskimi falami oceanu. Jedna z kilku wystrzelonych przez amerykańskie okręty salw pocisków manewrujących typu Tomahawk Block IV przecinała powietrze z prędkością dochodzącą do dziewięciuset kilometrów na godzinę. Mrowie podłużnych cygar przefrunęło pod eskadrą Tomsena i pomknęło ku swoim celom.

Porucznik spojrzał na ekrany rozmieszczone w kokpicie. Jego Super Hornet szedł jak po sznurku, osobiście uważał, że mimo braku zaawansowanych technologicznie nowinek to właśnie F/A-18 wciąż jest królem przestworzy w amerykańskiej flocie powietrznej.

Jakub Pawełek

PREMIERA: 12 października 2016



