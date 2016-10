Dziennikarze na mistrzostwach strzeleckich

Prawie 80 reporterów stanęło do rywalizacji w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego i karabinka kbks. Na Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy we Wrocławiu najlepsi okazali się reprezentanci mediów wojskowych: Małgorzata Kraczkowska z miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz ppłk rez. Wojciech Fałkowski, były dziennikarz gazety „Żołnierska Rzecz”.





Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy poświęcono pamięci redaktora Stanisława Łapety, nieżyjącego już pomysłodawcy imprezy, dziennikarza prasy wojskowej i wieloletniego korespondenta „Polski Zbrojnej”.



Na strzelnicy WKS „Śląsk” przy ul. Świątnickiej we Wrocławiu zameldowało się około 120 zawodników. To dziennikarze z 22 redakcji m.in. z Warszawy, Wrocławia, Opola, Dzierżoniowa i Strzelina oraz 15 drużyn sponsorów mistrzostw, m.in. z 3 Brygady Radiotechnicznej z Wrocławia, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Europejskiego Liceum Służb Mundurowych.



Małgorzata Kraczkowska z miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty”.



Mistrzostwa rozpoczęły się od salwy armatniej w wykonaniu kanonierów z wrocławskiego Bractwa Kurkowego „Husarz”. Zawodnicy musieli wykazać się celnością w strzelaniu z karabinka sportowego na 50 metrów oraz pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów. – Rywalizacja była bardzo zacięta. Do ogólnego wyniku liczył się każdy strzał i każdy punkt w tarczy. Ale tak naprawdę nie to było najważniejsze. Głównym celem zawodów jest integracja środowiska dziennikarskiego. Spotykają się mistrzowie pióra z młodymi adeptami dziennikarstwa i nowoczesnych mediów cyfrowych – wyjaśnia Ryszard Mulek, przewodniczący dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, głównego organizatora imprezy.



Robert Pietruch, kierownik sekcji strzeleckiej WKS „Śląsk" i główny sędzia zawodów dodawał, że liczy się przede wszystkim bezpieczna i dobra zabawa. To samo podkreślali uczestnicy.



Gratulacje odbiera ppłk rez. Wojciech Fałkowski, były dziennikarz gazety „Żołnierska Rzecz”.



W kategorii indywidualnej najcelniej strzelali Małgorzata Kraczkowska z miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz ppłk rez. Wojciech Fałkowski, były dziennikarz gazety Śląskiego Okręgu Wojskowego „Żołnierska Rzecz” oraz tygodnika „Wojska Lądowe”. Z obu konkurencji uzyskali taką samą liczbę 168 punktów, zajmując pierwsze miejsce ex aequo. Drugiego miejsca organizatorzy nie wskazali. Na trzecim uplasował się Jarosław Kałucki, dziennikarz magazynu turystycznego „Wasze podróże”. W rywalizacji zespołowej najlepsza okazała się drużyna z Europejskiego Liceum Służb Mundurowych (453 pkt). Dwie kolejne pozycje zajęły ekipy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (425 pkt.) oraz Biuletynu Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP „Chemik” (424 pkt).



Puchary zwycięzcom ufundowali dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciech Lewicki oraz prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. w stanie spoczynku Stanisław Woźniak.





XXXV Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy odbyły się pod honorowym patronatem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Patronat medialny nad imprezą objęła „Polska Zbrojna”.



Podczas zawodów można też było obejrzeć wystawę broni strzeleckiej polskiej armii i spróbować wojskowej grochówki.