Przemyscy podhalańczycy obchodzili swoje święto

W dniach 6 i 7 października żołnierze i pracownicy wojska 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla obchodzili doroczne święto jednostki. W tym roku obchody zbiegły się pożegnaniem dowódcy – ppłk. Dariusza Czekaja.

Kolejny już raz uroczyste obchody święta batalionu trwały dwa dni. Nie mogło być inaczej, biorąc pod uwagę liczbę przedsięwzięć towarzyszących temu wydarzeniu. W czwartek, 6 października, na terenie jednostki w Przemyślu odbył się uroczysty apel całego stanu osobowego batalionu, gdzie wręczone zostały Wojskowe Odznaki Górskie 21 BSP, odznaki pamiątkowe 5 bsp, odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi, a także nagrody rzeczowe. Uczczono także minutą ciszy pamięć poległego w Afganistanie śp. kpr. Michała Kołka oraz złożono wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą żołnierza. Jeszcze tego samego dnia o godz. 18.00 w kościele garnizonowym w Przemyślu ksiądz kapelan Garnizonu Przemyśl – proboszcz parafii wojskowej kpt. Grzegorz Bechta odprawił mszę świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska 5 bsp.

Kolejnego dnia już od rana plac apelowy jednostki zamienił się w wielki festyn – Dzień Otwartych Koszar, na który, jak co roku, przybyły dzieci i młodzież, aby poznać z bliska sprzęt wojskowy, móc wsiąść do niego czy dotknąć broni. W tym roku, oprócz sprzętu macierzystego 5 bsp, młodzież mogła także zobaczyć czołgi, sprzęt gaśniczy wystawiony przez Straż Pożarną, odwiedzić pododdział wojskowy, Salę Tradycji czy wziąć udział w zabawach rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez klub 5 bsp. Liczba zainteresowanych była ogromna, przekroczyła ponad 1500 osób.

Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty apel na przemyskim Rynku, który rozpoczął się punktualnie o godz. 15. Wśród gości podhalańczyków byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwo, młodzież, a także sympatycy jednostki. Wyjątkowość uroczystości związana była z pożganiem dowódcy 5 bsp ppłk. Dariusza Czekaja, który został wyznaczony na stanowisko służbowe w Wielonarodowej Brygadzie w Lublinie. W obecności przełożonego, pełniącego obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk. Jarosława Mokrzyckiego zdający obowiązki dowódca przekazał sztandar oraz ciupagę podhalańską wyznaczonemu czasowo kpt. Dariuszowi Bednarczukowi.

W swoim wystąpieniu ppłk Dariusz Czekaj powiedział: – Chcemy pokazać, czym jest patriotyzm oraz miłość do Ojczyzny, poszanowanie tradycji oraz narodowych wartości. Służba wojskowa wymaga wielu wyrzeczeń, poświęcenia i oddania. Żołnierze poprzez codzienne zmagania zapewniają bezpieczeństwo w imię wolności i sprawiedliwości. Proszę pamiętać, że żołnierze naszego batalionu są zawsze tam, gdzie trzeba wykonać ważne zdania, zgodnie z mottem naszego batalionu: Jakby co, kieby co, kany co abo co, to my som… Dziś w czas mojej służby wpisać muszę pożegnanie z 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich. Osobiście poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że dane mi było dowodzić tak wspaniałym batalionem, który spełnia szczególnie istotną rolę w systemie obronnym województwa podkarpackiego. Korzystając z tej okazji, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w rozwoju batalionu.



Odchodzący dowódca otrzymał od dowódcy 21 BSP Kryształową Ciupagę – najwyższe uznanie dla znaczących dokonań dowódczych oraz długoletniej służby w szeregach strzelców podhalańskich.

Podczas apelu wręczone zostały wyróżnienia: złoty medal „Za Długoletnią Służbę” dla ppłk. Dariusza Czekaja, tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska Polskiego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (XV zmiana) - „Sznur wyróżniający niebieski z dwoma chwastami”, odznaka Wojsk Lądowych, odznaka tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia i inne. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła wojskowa orkiestra z Rzeszowa, którą prowadził mł. chor. Adrian Sadowski. Żołnierzom na Rynku w Przemyślu towarzyszyły także pokazy statyczne sprzętu wojskowego.

Tekst: Barbara Brem-Kowalik, kpt. Konrad Radzik