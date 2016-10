Zajęcia ogniowe kompanii szkolnej

W strugach deszczu i przy niskiej temperaturze przyszło się zmierzyć elewom z kieleckiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z pierwszym w życiu strzelaniem z ostrej amunicji.

Zajęcia ogniowe odbyły się na strzelnicy w Ośrodku szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie w ubiegłym tygodniu. Żołnierze wykonali ćwiczenia przygotowawcze do strzelania nr 1 (na celność i skupienie) z kbk AK MS oraz ćwiczenie przygotowawcze do strzelania szkolnego nr 2. Kierownikiem zajęć poligonowych był dowódca kompanii szkolonej kpt. Mariusz Migoń. – Najtrudniejszym elementem strzelania okazało się dla elewów uzyskanie właściwego skupienia pocisków w celu – mówi kpt. Migoń. – Młodzi żołnierze uzyskali ogólną ocenę dostateczną. Na wynik na pewno miała wpływ bardzo trudna pogoda. Dla wytrawnych żołnierzy to nie problem, ale młodzi ludzie muszą się jeszcze do tego przyzwyczaić, tym bardziej, że większość ich szkolenia przypadnie na okres jesienno-zimowy – dodaje.

Przed elewami jeszcze wiele strzelań, ale to pierwsze, gdzie bardzo ważne było nauczenie ich zachowania warunków bezpieczeństwa i właściwych odruchów, na pewno zapamiętają na długo.

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak