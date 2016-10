Konferencja o polskim kontrwywiadzie

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wziął udział w konferencji naukowej „Kontrwywiad wojskowy w Polsce. Historia i współczesność", współorganizowanej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Wojskowe Biuro Historyczne.

Tytułem słowa wstępnego do konferencji, minister obrony narodowej przypomniał, że w 2007 roku przekazał SKW książkę Anatolija Golicyna „Nowe kłamstwa w miejsce starych”, która - jego zdaniem - jest swoistym podręcznikiem patrzenia na największe zagrożenia dla istnienia państwa polskiego. Pokazuje fundamentalne mechanizmy działania służb sowieckich tj. stworzenie fikcyjnego obrazu świata i sprawieniu, że atakowany walczy z zupełnie inną rzeczywistością nie będącą istotą rzeczy.

W sobotę, 8 października br. szef resortu podczas konferencji przekazał obecnemu szefowi SKW Piotrowi Bączkowi książkę pt. „Służba wywiadowcza. Ochrona przeciwszpiegowska” z 1925 roku, która zawiera analizę ideologii pozytywistycznej i komunistycznej.

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego powołano 1 października 2006 r. W czasie pokoju pozostaje ona poza strukturami Sił Zbrojnych RP, natomiast w razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny wchodzi w skład Sił Zbrojnych RP.

– Chciałbym zwrócić uwagę na symbolikę znaku Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w barwy Rzeczpospolitej wpisany jest znak Polski Walczącej – to świadoma decyzja z 2006 roku, by zakorzenić SKW w tradycji AK i po to, aby przypomnieć o szczególnych cechach kontrwywiadu – jest to służba walcząca i ten element postawy aktywnej chciałbym podkreślić – powiedział na konferencji minister Macierewicz, który był pierwszym szefem SKW.

