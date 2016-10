Wielonarodowa Brygada z nowym dowódcą

Przed nim najważniejszy egzamin Wielonarodowej Brygady – w grudniu przystąpi ona do ćwiczeń, które zdecydują, czy osiągnęła już pełną gotowość operacyjną. Na jej czele będzie stał płk dypl. Zenon Brzuszko, który dziś został oficjalnie dowódcą LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Decyzję o nominacji odczytano w obecności szefa MON-u Antoniego Macierewicza, podczas święta batalionu dowodzenia.

– Oddaję tę jednostkę w pana ręce dlatego, że jest pan jednym z najlepiej przygotowanych do tego oficerów. Doświadczenie predysponuje pana do objęcia tej trudnej, wymagającej, ale zaszczytnej i ważnej dla naszych trzech narodów roli – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas uroczystego mianowania nowego dowódcy Wielonarodowej Brygady.

Płk dypl. Zenon Brzuszko zastąpił gen. Adama Joksa, który został szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej pułkownik dowodził 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, której część jest afiliowana do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. – Z tej racji byłem w stałym kontakcie z generałem Adamem Joksem i już wcześniej mogłem poznać specyfikę międzynarodowej brygady oraz zadania i wyzwania, jakie stoją przed nią, a teraz także przede mną – mówi płk Brzuszko.

Zadań do wykonania rzeczywiście jest sporo. Już w grudniu LITPOLUKRBRIG weźmie udział w ćwiczeniach certyfikujących „Common Challenge”. Mają one zdecydować o osiągnięciu przez jednostkę pełnej gotowości operacyjnej. Przygotowania do najważniejszego egzaminu trwają od stycznia, ale teraz wkroczyły w decydującą fazę. – Obecnie dopracowujemy już szczegóły, m.in. związane z przygotowaniem personelu brygady, chociażby pod kątem wymagań, które są w kartach opisu stanowiska. Certyfikacja to dla nas duże wyzwanie, ale jestem pewien, że brygada jest dobrze przygotowana do grudniowego testu – wyjaśnia płk Brzuszko.

Wykorzystując ostatnie tygodnie przed kluczowymi ćwiczeniami, przedstawiciele jednostki przechodzą wiele szkoleń. Niedawno w Lublinie zakończyły się warsztaty z wojskowego procesu decyzyjnego, prowadzone przez przedstawicieli Gwardii Narodowej amerykańskiego stanu Illinois. Obecnie część żołnierzy przebywa w Grecji na manewrach „Seven Stars”, a niebawem Wielonarodowa Brygada weźmie udział w ćwiczeniach „Maple Arch” na Ukrainie, wraz z tamtejszym batalionem powietrznodesantowym. – Będziemy realizowali zadania dowództwa szczebla nadrzędnego dla batalionu, a więc dokładnie takie, jakie będą naszą codziennością po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej – podkreśla nowy szef wielonarodowej jednostki.

Ponadto w siedzibie Dowództwa Wielonarodowej Brygady trwa obecnie główna konferencja planistyczna, dotycząca ćwiczeń certyfikujących „Common Challenge”. Biorą w niej udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – jako kierownictwo ćwiczeń – oraz Dowództwa Operacyjnego RSZ, które wystawi zespół certyfikujący. Są także oficerowie ukraińscy. – Przygotowujemy m.in. dokumenty do poszczególnych zadań, których realizacja będzie oceniana podczas ćwiczeń certyfikujących – wyjaśnia płk Piotr Fajkowski, szef oddziału ćwiczeń Inspektoratu Wojsk Lądowych.

Jeśli Wielonarodowa Brygada przejdzie pozytywnie ćwiczenia certyfikujące, będzie gotowa do wypełniania zadań, które przed nią postawiono: utrzymania międzynarodowego pokoju, udziału w zagranicznych operacjach stabilizacyjnych pod egidą Unii Europejskiej, NATO i ONZ, a także pomocy Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. – Wszystko wskazuje na to, że brygada osiągnie pełną gotowość bojową do końca tego roku. Jestem przekonany, że ten proces przebiega właściwie i nie powinny się pojawić żadne zagrożenia, które utrudnią osiągnięcie gotowości do wykonywania zadań – podkreślił gen. broni Mirosław Różański, dowódca generalny RSZ.

Minister obrony wraz z dowódcą generalnym gościli w piątek w Lublinie na święcie batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady. To jednostka, która służy wsparciem Dowództwu Wielonarodowej Brygady. Powstała w 2011 roku na bazie batalionu dowodzenia 3 Brygady Zmechanizowanej im. Romualda Traugutta.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada (LITPOLUKRBRIG) zainaugurowała działalność w styczniu 2016 roku, choć decyzja o jej utworzeniu zapadła już dziewięć lat wcześniej. Dowództwo znajduje się w Lublinie. Tu też przebywają oficerowie z państw założycielskich. Wielonarodowa Brygada docelowo ma liczyć ponad cztery tysiące żołnierzy stacjonujących na co dzień w jej jednostkach afiliowanych.