10 lat IWsp SZ - dążymy do celu!

Mija 10 lat od podpisania decyzji powołującej Inspektorat Wsparcia SZ. W gmachu Opery NOVA kadra i pracownicy wojska uczcili ten jubileusz.



- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to tak naprawdę Dowództwo, które odpowiada za szerokie spektrum zadań obejmujących nie tylko logistykę, ale i szereg zadań inżynieryjnych, obrony przed bronią chemiczną, uzupełnienia wojsk i ochrony obiektów. Jest to zasadnicze ogniwo w procesie mobilizacji i zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych. Wykonując te zadania, Inspektorat często pozostaje w cieniu i na drugim planie. Bez niego utrzymanie Sił Zbrojnych w gotowości do realizacji zadań w czasie kryzysu i wojny nie byłoby możliwe. - powiedział generał brygady Dariusz Łukowski szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. - Dlatego też dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich żołnierzy i pracowników podległych jednostek i instytucji wojskowych, tej ponad 30-tysięcznej rzeszy ludzi, którzy swoją pracą i służbą wspierają polskich żołnierzy w garnizonach, na placach ćwiczeń i poligonach, a także w różnych zapalnych rejonach świata.

Utworzenie Inspektoratu Wsparcia SZ pozwoliło odciążyć dowódców jednostek bojowych od spraw finansowo-gospodarczych i skupić się na zagadnieniach operacyjno-szkoleniowych. Terytorialny system pozwolił realizować zadania w sposób elastyczny i skuteczny na rzecz wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. To był najważniejszy krok w kierunku dostosowania tego komponentu do nowych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych, jak również do standardów obowiązujących w Sojuszu Północnoatlantyckim. Był to również milowy krok w kierunku uporządkowania gospodarki mieniem Sił Zbrojnych, wprowadzeniem nowoczesnych narzędzi wspierających te procesy.

- W ciągu 10 lat istnienia Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych doskonalił swoje procedury i struktury. Ten proces ma dynamikę dostosowaną do zmiennych warunków w środowisku bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Kolejni szefowie Inspektoratu musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i tylko dzięki ogromnej wiedzy, doświadczeniu i determinacji na tym trudnym stanowisku z powodzeniem realizowali powierzoną misję - kontynuował generał Łukowski dziękując swoim poprzednikom za ten wyjątkowy wkład pracy.

Zdaniem szefa Inspektoratu Wsparcia utworzenie tej struktury doprowadziło do pełnej integracji logistyki wykonawczej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz sprawniejszego zarządzania wsparciem logistycznym jednostek wojskowych zarówno w kraju jak i w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Czynią to wyspecjalizowane struktury organizacyjne obejmujące podsystemy materiałowe, techniczne, infrastruktury, medyczne, transportu i ruchu wojsk oraz kierowania.

- Nasi żołnierze są praktycznie w strukturach wszystkich kontyngentów wojskowych, Sił Odpowiedzi NATO, czy też Grup Bojowych Unii Europejskiej - dodał generał Łukowski. - I zadajemy sobie wszyscy z tej okazji podstawowe pytania: na ile przebudowa systemu logistycznego wojska okazała się skuteczna, na ile zmieniła nasz sposób działania w zakresie wsparcia wojsk i jakie przyniosła efekty ekonomiczne. Odpowiedzi na te pytania są jednoznacznie pozytywne. Oceniam, że Inspektorat Wsparcia SZ dokłada wszelkich starań aby realizować zadania na wysokim poziomie, kierując się zasadą racjonalnego i efektywnego dysponowania środkami publicznymi. Osiągnięte rezultaty należy uznać za udane, zwłaszcza w kontekście złożoności zadań i warunków, w jakich przyszło nam je realizować. Naszą strategią jest świadczenie usług wysokiej jakości, a jakość to zaangażowany i zmotywowany zespół, który latami potrafi dążyć do wytyczonego celu.

Szef IWsp SZ jednoznacznie podkreślił, że wszelkie działania podległych mu specjalistów idą i będą szły w kierunku zapewnienia wojsku jak najlepszego, zgodnego z najnowocześniejszymi technologiami sprzętu i wyposażenia. - Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, opartym w głównej mierze na współpracy z polskim przemysłem obronnym. Mamy konkretną wizję jak ma wyglądać i funkcjonować logistyka wojskowa w bliższej i dalszej przyszłości. Znamy potrzeby i wiemy, jakie czekają nas zagrożenia. Pragnę zapewnić, że kadra Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz podległych jednostek i instytucji dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczenie logistyczne naszych wojsk było coraz efektywniejsze. Jestem przekonany, że - tak jak dotychczas - wszystkie nałożone na nas zadania zrealizujemy zgodnie z oczekiwaniami, w sposób najlepszy z możliwych – podsumował generał Łukowski.

Swoją życzliwość i uznanie dla Inspektoratu Wsparcia wyrazili goście, którzy przybyli na uroczystość w tym m.in. gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czy biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Generał Gocuł nie krył, że uczestnictwo w tym okrągłym, cynowym jubileuszu jest dla niego ogromnym zaszczytem. Przy tej okazji podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi funkcjonowania Inspektoratu Wsparcia. - Z perspektywy Sztabu Generalnego stwierdzam, że nie dostrzegam zbyt wielu tak trafnych decyzji jak ta o powołaniu tej instytucji. Nie mam też wątpliwości, że Inspektorat Wsparcia jest tą, która skutecznie planuje, organizuje i realizuje zadania zabezpieczenia i wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział szef Sztabu Generalnego WP podkreślając, że szefem IWsp SZ jest teraz człowiek, któremu on - szef Sztabu Generalnego, bezgranicznie ufa. – To człowiek, który będzie wprowadzał Inspektorat Wsparcia w nowe 10-lecie. Człowiek, który z tej instytucji jest w stanie utworzyć nową wizję funkcjonowania zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP.

Zdaniem generała Gocuła, przyszłość Inspektoratu Wsparcia rysuje się w jasnym barwach. - Bazując na dotychczasowych doświadczeniach jesteśmy skłonni rozpocząć poważną debatę nad zmianą formy funkcjonowania tej instytucji nie jako Inspektorat Wsparcia ale Dowództwo Wsparcia. Bo jest to coś co trzeba pielęgnować, wzmacniać i dbać – zapowiedział szef Sztabu Generalnego dodając także, że zobowiązania jakie przyjęła na siebie Polska po szczycie NATO skutkować będą nałożeniem nowych zadań na sam Inspektorat Wsparcia. – Jestem jednak przekonany, że Inspektorat Wsparcia im podoła.

***

Inspektorat Wsparcia dysponuje znacznymi środkami finansowymi, przekraczającymi połowę całego budżetu resortu Obrony Narodowej. Wykonuje ogromną pracę w sferze wsparcia bieżącego funkcjonowania wojsk. To miliony przejechanych kilometrów, setki tysięcy ton przewiezionych ładunków, dziesiątki tysięcy żołnierzy umundurowanych, wykarmionych i zakwaterowanych w garnizonach i na poligonach, ponad 10 tys. specjalistów logistyki przeszkolonych w ciągu każdego roku, tysiące egzemplarzy wyremontowanego sprzętu. To tylko niektóre z zadań realizowanych przez IWsp SZ na co dzień.

Dużym wyzwaniem dla Inspektoratu Wsparcia jest prowadzona modernizacja infrastruktury administracyjno-koszarowej oraz obsługowo-remontowej dla potrzeb najnowocześniejszego sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych. Do tego obszaru zaliczyć należy także budowę bazy systemu obrony antyrakietowej w Redzikowie, w tym głównie przeprowadzenie procesów inwestycyjnych w celu wsparcia i zabezpieczenia komponentu wojsk USA.

Wiele wysiłku kosztuje budowa nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb Sił Zbrojnych infrastruktury magazynowej i składów paliw, przy jednoczesnym tworzeniu optymalnych narzędzi informatycznych wspierających procesy zarządzania zasobami.

Rok 2016 stanowił dla logistyków szczególnego rodzaju sprawdzian sprawności i efektywności działania. Uczestniczyli bezpośrednio i jednocześnie zabezpieczali logistycznie szereg ćwiczeń z udziałem wojsk sojuszniczych, w tym najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe, jakim było międzynarodowe ćwiczenie ANAKONDA-16, w którym wzięło udział ponad 31 tys. żołnierzy i ponad 7 tys. egzemplarzy różnego rodzaju sprzętu. Było to największe przedsięwzięcie zabezpieczane przez Inspektorat od czasu jego powstania. Potwierdzona została przy tym sprawność funkcjonowania systemu HNS w Inspektoracie Wsparcia i jednostkach podległych, w zakresie realizacji obowiązków państwa-gospodarza.

Ogromnym zadaniem organizacyjnym, przed którym stanął Inspektorat Wsparcia było wsparcie logistyczne Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO.

W ciągu minionych lat zrealizowano wszystkie zadania w ramach przyjętych zobowiązań sojuszniczych, skutecznie realizowano zabezpieczenie logistyczne i wsparcie sił zbrojnych, w tym sił wydzielonych do Polskich Kontyngentów Wojskowych, Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej. Konsekwentnie wdrażany jest Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej obejmując kolejne jednostki organizacyjne.

Specjaliści IWsp SZ z uwagą obserwują dynamiczny rozwój branży logistycznej uczestnicząc w licznych targach i wystawach branżowych. O tym jak znaczący jest jego potencjał, wykazała ostatnia prezentacja podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Dziś Inspektorat Wsparcia SZ jest także mocno zaangażowany w budowę wojsk Obrony Terytorialnej. W najbliższym czasie formowane będą trzy dowództwa brygad oraz przeformowane cztery bataliony OT. Przygotowywana jest również odpowiednia infrastruktura na ich potrzeby. Prowadzone jest systematyczne kształcenie nowych kadr specjalistów różnych dziedzin logistyki, a także szkolenie rezerw osobowych.

Tekst: Katarzyna Portianko-Gaca/ WDK IWsp SZ