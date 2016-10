„Polska Zbrojna” świętuje 95-lecie!

Najpierw byliśmy dziennikiem, później tygodnikiem, a od 2012 roku jesteśmy miesięcznikiem i portalem internetowym. Piszemy dla Was już 95 lat! Dziś obchodzimy nasze urodziny. Razem z nami świętowali nasi zwierzchnicy, współpracownicy, przyjaciele redakcji oraz czytelnicy. – Życzymy Wam przynajmniej kolejnych 95 lat – mówili nasi goście.





– Wojsko musi być związane ze społeczeństwem. To jest interes nas wszystkich, aby armia była widoczna, żeby miała kontakt ze społeczeństwem, tradycją i historią – mówił prof. Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony narodowej, podczas dzisiejszej uroczystości, która odbyła się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.



Wiceszef MON podkreślał także, że „wojsko to duch, który rodzi się z przeszłości, tożsamości kulturowej i historycznej, a także z identyfikacji ze społeczeństwem i narodem”. – „Polska Zbrojna” ma dbać nie tylko o to, aby ta więź została utrzymana, ale także o to, by pokazywać wojsko jako nowoczesną formację. Wasze pismo to robi – podkreślił.



Profesor Fałkowski przyznał, że czyta „Polskę Zbrojną” z „przyjemnością i dużą satysfakcją”, ale zauważył, że świętowane przez nas 95-lecie należałoby „podzielić przez dwa”. – „Polska Zbrojna” to tylko połowa tego okresu. Druga połowa to „Żołnierz Wolności”, a to nie jest ta tradycja, którą dzisiaj świętujemy i chcielibyśmy wspominać – przyznał. Dodał, że dlatego „Polska Zbrojna” żyje ciągle jeszcze „życiem młodzieżowym”. – I z satysfakcją odnotowuję, że jest to pismo robione w tej chwili profesjonalnie, z wizją, z doskonałym rzemiosłem edytorskim – podkreślał prof. Fałkowski.





Pierwszy numer „Polski Zbrojnej” ukazał się 5 października 1921 roku. Historię tytułu przybliżyła redaktor naczelna miesięcznika Izabela Borańska-Chmielewska. – Dziennik, jakim wówczas była „Polska Zbrojna”, kosztował 20 marek, a jednym z inicjatorów jego powstania był sam marszałek Józef Piłsudski. W tej formie ukazywał się do 23 września 1939 roku – relacjonowała Izabela Borańska-Chmielewska.



Magazyn wrócił na rynek wydawniczy zaraz po wojnie, ale gazeta zaczęła ukazywać się pod nazwą „Żołnierz Wolności” i stała się tubą propagandową ludowego Wojska Polskiego. – Dopiero w 1991 roku nowy redaktor naczelny Jerzy Ślaski, były żołnierz Armii Krajowej i członek oddziału partyzanckiego mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, sprawił, że pismo powróciło do pierwotnego tytułu „Polska Zbrojna” i przedwojennych tradycji – mówiła szefowa redakcji.



Kolejne zmiany przyniósł rok 1997. Wówczas „Polska Zbrojna” zaczęła być wydawana jako tygodnik, a ostatecznie w 2012 roku została miesięcznikiem. W tym samym czasie powstała redakcja internetowa – polska-zbrojna.pl, dzięki której nasi czytelnicy mają dostęp do aktualnych informacji. – Wojskowy Instytut Wydawniczy jest domem, gdzie pod jednym wspólnym dachem, w pełnej symbiozie tworzą się nowoczesny portal polska-zbrojna.pl oraz miesięcznik „Polska Zbrojna” – podkreślał pułkownik Dariusz Kacperczyk, dyrektor WIW, wydawcy obu tytułów.





Podczas dzisiejszej uroczystości wręczyliśmy także nagrody dla laureatów ogłoszonego przez nas konkursu literackiego „Polski Żołnierz – duma i etos”. Pierwsze miejsce zajął w nim plut. pchor. Artur Chruściel, student III roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, za pracę poświęconą Krzysztofowi Plucie „Wirowi”. Drugą nagrodę przyznaliśmy autorowi pracy o gen. Stanisławie Sosabowskim – sierż. pchor. Mateuszowi Walczakowi, studentowi drugiego roku studiów II stopnia we wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej. Wyróżniliśmy także Szymona Rębisza, studenta I roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, za pracę o generale Januszu Brochwiczu-Lewińskim „Gryfie”, żołnierzu Batalionu AK „Parasol”, legendarnym obrońcy Pałacyku Michla na Woli podczas powstania warszawskiego. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe pióra dyrektora WIW oraz prenumeraty „Polski Zbrojnej”.



Gościem honorowym uroczystości był właśnie generał Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”. – 5 października 1944 roku, po kapitulacji Powstania Warszawskiego, trafiłem do niewoli niemieckiej. Dziś także jest 5 października. Nawet pogoda jest taka, jak wtedy, ale teraz jesteśmy w wolnej Polsce, a jestem szczęśliwy będąc pod pięknym polskim niebem – zaznaczył. – Kiedy po długiej emigracji wróciłem do kraju, w „Polsce Zbrojnej” ukazał się artykuł na mój temat – przypomniał. Nie krył wzruszenia, że teraz stał się bohaterem eseju przyszłego oficera.





Także zwycięzcy naszego konkursu pogratulował bohater jego pracy – „Wir”. – Dziękuję autorowi eseju, chociaż uważam, że nie zasługuję na to, aby o mnie pisać. Nigdy nie zajmowałem się medycyną pola walki dla splendoru, ale dlatego, że jest ona moją pasją – powiedział.



Wiceminister Fałkowski otrzymał od „Polski Zbrojnej” okolicznościowy medal z okazji 95-lecia, a ryngrafy WIW-u wręczyliśmy dowódcy Garnizonu Warszawa, generałowi brygady Robertowi Głąbowi oraz kierownikowi Klubu DGW ppłk Tomaszowi Cholewińskiemu i dyrektorowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Adamowi Martinowi.





Specjalne odznaczenia dostali także pracownicy redakcji „Polski Zbrojnej”. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali Aneta Wiśniewska, sekretarz redakcji „Polski Zbrojnej” oraz Marcin Dmowski, kierownik Wydziału Grafiki i Składu Komputerowego. Srebrnym medalem uhonorowana została Paulina Glińska, dziennikarka portalu polska-zbrojna.pl, a brązowe trafiły do Ewy Korsak i Magdaleny Miernickiej z Zespołu Mediów Społecznościowych oraz Piotra Jaszczuka, kierownika Wydziału Marketingu i Promocji WIW.