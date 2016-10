Centralny Zlot Klas Wojskowych „Żagań-16”

Dziś w Żaganiu zainaugurowano Centralny Zlot Klas Wojskowych „Żagań-16”. Już po raz trzeci na żagańskim poligonie Karliki uczniowie będą rywalizowali o miano najlepszej klasy mundurowej o profilu wojskowym w naszym kraju.

Podczas tegorocznego zlotu przez sześć kolejnych dni, od 3 do 8 października, blisko tysiąc młodych ludzi uczących się w 24 klasach mundurowych i reprezentujących wszystkie województwa będzie konkurować o miano najlepszych z najlepszych. W rywalizacji udział weźmie również kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z klasy o profilu wojskowym z Ukrainy. Honorowy patronat nad Zlotem objął minister obrony narodowej.

W czasie uroczystości otwarcia Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, którą zorganizowano 4 października, na wspólnym apelu w obecności kompanii honorowej wystawionej przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej stanęli uczniowie i nauczyciele klas mundurowych oraz organizatorzy i instruktorzy z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji oraz Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 kompanii specjalnej „Commando”.

Otwierając Zlot, generał dywizji Jarosław Mika, dowódca Czarnej Dywizji, mówił: – Celem Zlotu jest m.in. popularyzowanie wśród młodzieży historii i tradycji dziejów oręża polskiego, jak również współczesnego wizerunku Wojska Polskiego. Pragniemy, abyście, droga młodzieży, w wyniku rywalizacji sportowej, nabyli umiejętności niezbędnych do współdziałania w grupie, poznali trochę żołnierskiego rzemiosła oraz zdobyli wiele nowych doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej. Żywię nadzieję, że te wspaniałe zawody sportowo-obronne będą również krokiem w kierunku wyboru waszej drogi życiowej. Teraz jesteście uczniami, którzy militaria i wojskowość traktują jako hobby i zainteresowanie, lecz wierzę mocno w to, że dla wielu z was służba wojskowa stanie się wyborem przyszłego zawodu.

W czasie rywalizacji uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą teoretyczną na temat historii i współczesności wojsk pancernych, ale również umiejętnościami praktycznymi podczas manewrów sportowo-obronnych i szkolenia ogniowego oraz konkursu musztry i piosenki marszowej. Szczególnie widowiskowo zapowiada się konkurencja marszobiegu, która rozgrywana będzie na dystansie 8 km. Podczas pokonywania trasy każda z drużyn będzie musiała wykonać szereg zadań oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami m.in.: pomocy i ewakuacji rannych, strzelania, rzutu granatem, ale również siłą podczas przepychania pojazdu i przenoszenia skrzynek z amunicją. – Oprócz codziennych szkoleń i zajęć, będziecie mieli również czas na rozrywkę i zabawę. Codziennie, po zakończonych zajęciach, organizatorzy przewidzieli dla was wiele atrakcji kulturalnych. Jestem przekonany, że czas spędzony na obozowisku „Karliki” zostanie w waszej pamięci na zawsze – dodał gen. Mika.

Miejsce Zlotu nie zostało wybrane przypadkowo. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego to przodujący związek taktyczny w naszym kraju, jedyny o strukturze pancernej. Jest główną siłą uderzeniową wojsk lądowych. Czarna Dywizja ponadto dysponuje i wykorzystuje w trakcie codziennego szkolenia nowoczesny sprzęt wojskowy, który przez cały okres pobytu uczniów prezentowany będzie w trakcie rywalizacji. Uczniowie będą mieli szansę zapoznać się m.in. z czołgami Leopard 2A4 i Leopard 2A5, kołowym transporterem opancerzonym Rosomak czy 122-mm wyrzutnią WR-40 Langusta i armatohaubicą 152 mm Dana. Rzecz jasna nie mogło tu zabraknąć dumy lubuskich pancerniaków, legendarnego „Rudego” o numerze taktycznym 102. Równolegle zapoznają się z tradycjami i współczesnością oręża polskiego, głównie Czarnej Dywizji.

Ponadto każda klasa mundurowa będzie demonstrowała swe umiejętności podczas konkursu musztry i piosenki marszowej, a także prezentowała swoje szkoły, miasta i region, z którego pochodzą uczniowie.

Tekst: mjr Artur Pinkowski