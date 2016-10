Ruszają największe ćwiczenia marynarki i lotnictwa morskiego

Na morze wyjdą dziesiątki okrętów i jednostek pomocniczych, w powietrze wzbiją się śmigłowce i samoloty. Dziś rozpoczyna się decydująca faza największych w tym roku ćwiczeń polskiej marynarki wojennej. Poszczególne sekwencje scenariusza do ostatnich chwil trzymane będą w tajemnicy.

Teoretycznie na Bałtyku ruszają właśnie trzy różne ćwiczenia. To 3 Flotylli Okrętów w Gdyni nosi kryptonim „Ostrobok”, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu ma swojego „Wargacza”, zaś Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej – „Kormorana”. W praktyce okręty, jednostki pomocnicze, samoloty i śmigłowce wszystkich związków taktycznych przez najbliższy tydzień będą ściśle współdziałać, a punktem wyjścia stanie się jednolity scenariusz. Jaki? – Szczegółów nie mogę zdradzić. Będą one ujawniane na bieżąco. Kryzys, z którym zmierzą się ćwiczący, jest fikcyjny, ale działania muszą się odbywać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych – wyjaśnia kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. I stąd między innymi pomysł, by manewry po raz drugi w historii odbywały się w tym samym czasie.

Pierwsze okręty 3 Flotylli opuściły port dziś o 8.00. – Siły, które wydzieliliśmy i przygotowaliśmy przez najbliższy tydzień będą podporządkowane Centrum Operacji Morskich – tłumaczy kpt. mar. Przemysław Płonecki, rzecznik gdyńskiej flotylli. Na morze wyjdzie łącznie kilkanaście okrętów i jednostek pomocniczych, między innymi korweta ORP „Kaszub”, mały okręt rakietowy ORP „Grom”, okręt ratowniczy ORP „Lech”, a także dwa okręty podwodne. Będą one toczyły symulowane pojedynki z siłami nawodnymi, wspomaganymi przez lotnictwo ZOP, czyli wyspecjalizowane w zwalczaniu okrętów podwodnych. – W planach są też między innymi strzelania artyleryjskie – zapowiada kpt. mar. Płonecki. Prócz działań na morzu okręty będą zawijały do bazy w Helu, by pod osłoną nocy uzupełnić zapasy torped i rakiet. W ćwiczeniach wezmą też udział siły lądowe flotylli, choćby 43 Batalion Saperów i podlegająca mu kompania chemiczna, a także Morska Jednostka Rakietowa z Siemirowic. To jedna z najnowocześniejszych formacji w polskiej armii. Rakiety, którymi dysponuje, mają razić zmierzające ku wybrzeżu jednostki desantowe nieprzyjaciela.

W poniedziałek wyjdą w morze również okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Do boju wyruszą z dwóch portów. A wszystko za sprawą 13 Dywizjonu Trałowców, który choć podlega dowództwu w Świnoujściu, na co dzień stacjonuje w Gdyni. – Do Świnoujścia skierowaliśmy trzy okręty: trałowce ORP „Gopło” i ORP „Wdzydze” oraz niszczyciel min ORP „Mewa”. Pozostałe jednostki czekają w macierzystym porcie na sygnał od dowództwa ćwiczenia. Które z nich wyruszą na morze? Wszystko zależy od postawionych nam zadań – tłumaczył w ubiegły piątek kmdr por. Piotr Sikora, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców. Siły przeciwminowe będą ćwiczyły burta w burtę między innymi z okrętami transportowo-minowymi (OTRM), okrętem dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” i jednostkami pomocniczymi. Na tym jednak nie koniec. – Czeka nas również współpraca z wojskami lądowymi. Nasze OTRM skierują się do portu wojennego w Gdyni, gdzie nastąpi załadunek techniki wojskowej. Potem pojazdy zostaną wyładowane na jednej z plaż polskiego wybrzeża – zapowiada kmdr ppor. Kwiatkowski. Gdzie? To także utrzymywane jest na razie w tajemnicy.

Dziś do działań przystąpiły również śmigłowce i samoloty Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. – Pierwszym krokiem jest przebazowanie maszyn poza macierzyste lotniska – informuje kmdr ppor. Czesław Cichy, rzecznik BLMW. Para śmigłowców Mi-14PŁ z Darłowa i dwa samoloty Bryza, które na co dzień stacjonują w Siemirowicach, przez tydzień będą operowały z lotniska w Gdyni Babich Dołach. Dwa śmigłowce pokładowe SH-2G z Gdyni przeniosą się na Hel. – Nie ma tam lotniska, które działałoby przez całą dobę, dlatego nasze maszyny skorzystają z lądowiska wchodzącego w skład punktu bazowania. Będą też lądować i startować wprost z portowego nabrzeża – zapowiada kmdr ppor. Cichy. Zmiany miejsc stacjonowania są ważne, ponieważ podczas wojny czy kryzysu załogi mogą zostać skazane na korzystanie z nieswoich baz. Żołnierze muszą być na to gotowi.

Przez kolejne dni lotnicy morscy będą między innymi brali udział w działaniach związanych ze zwalczaniem okrętów podwodnych oraz ratownictwem. Co ciekawe, w ostatnie z nich zaangażowane będą m.in. załogi SH-2G, które tego typu zadania wykonują rzadko. – Oczywiście nasze śmigłowce są do tego przystosowane. Mają dźwig, który może podnieść ciężar 270 kilogramów i silnik o mocy dużo większej niż choćby ratownicze „Anakondy” – wyjaśnia kmdr ppor. Sebastian Bąbel, pilot SH-2G, zastępca dowódcy eskadry w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego. – Na pokład nie zabieramy jednak ratownika medycznego, który zszedłby do poszkodowanego. A to sprawia, że możemy nieść pomoc raczej tylko osobom przytomnym. Takim, które są w stanie same pojechać na pętli ratowniczej w górę – wyjaśnia. Minusem jest też stosunkowo niewielka przestrzeń na pokładzie. – Mieszczą się tam nosze i trzy osoby zdolne siedzieć o własnych siłach. Na kolejne nosze brakuje już miejsca – tłumaczy kmdr ppor. Bąbel.

SH-2G będą się jednak musiały sprawdzić w nowej roli, ponieważ po raz pierwszy w historii „Kormorana” do ćwiczenia nie przystąpią śmigłowce typowo ratownicze. – Część maszyn jest w remoncie, bo bez tego nie mogłyby dalej funkcjonować. Te, które pozostały, muszą być utrzymywane w gotowości do szkolenia i dyżurów ratowniczych. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki właśnie wariant – wyjaśnia kmdr ppor. Cichy. Oczywiście SH-2G będą też wykonywały swoje podstawowe zadania związane ze zwalczaniem okrętów podwodnych, rozpoznaniem i wskazywaniem celów dla jednostek nawodnych czy walką z szybkimi łodziami nieprzyjaciela przy użyciu karabinu pokładowego. Ale na tym nie koniec. – Podczas ćwiczeń nasze śmigłowce będą też współdziałały z jednostkami pływającymi Straży Granicznej. Z kolei samolot wspomoże poszukiwania człowieka prowadzone na lądzie przez policję – informuje kmdr ppor. Cichy.

Ćwiczenia „Wargacz”, „Ostrobok” i „Kormoran” potrwają do piątku.