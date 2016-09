Zmiana na stanowisku dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego

Na lotnisku w Gdyni Babich Dołach odbyła się dzisiaj uroczystość przekazania obowiązków dowódcy. Ze sztandarem jednostki pożegnał się kmdr pil. Wiesław Cuper, który przez blisko 6 lat dowodził 43. Oksywską Bazą Lotnictwa Morskiego. Nowym dowódcą bazy został kmdr por pil. Cezary Wiatrak. Jednocześnie awansował na stopień komandora.

Komandor pil. Wiesław Cuper jest absolwentem studiów zawodowych w dęblińskiej „Szkole Orląt” a także studiów magisterskich i podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. Od 1983 do 2005 roku pełnił służbę na darłowskim lotnisku, początkowo w 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego, a następnie w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego, 40. Eskadrze Śmigłowców ZOP i Ratownictwa, 2. Dywizjonie Lotniczym oraz 29. Eskadrze Lotniczej. W tym czasie między innymi pełnił obowiązki pilota-nawigatora, dowódcy załogi, zastępcy dowódcy dywizjonu oraz dowódcy eskadry. W 2005 roku został skierowany do służby w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez kolejne 3 lata był starszym specjalistą Oddziału Planowania Operacyjnego i Współpracy Cywilno – Wojskowej w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych w Europie Północnej w Ramstein. Po powrocie do kraju został szefem szkolenia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. W latach 2010 – 2016 dowodził 43. Oksywską Bazą Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach.

Za sterami śmigłowców SM-1, Mi-2, W-3 oraz Mi-14 spędził ponad 2400 godzin. W trakcie 37 lat służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Medalem za Ofiarność i Odwagę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Gwiazdą Afganistanu a także statuetką Ikara, tytułem Zasłużonego Pilota Wojskowego oraz Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych.

Komandor por. pil. Cezary Wiatrak to absolwent dęblińskiej „Szkoły Orląt”, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej. W 1990 roku, po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, trafił do 37. Pułku Śmigłowców Transportowych. Następnie we wrześniu 1992 roku skierowano go do 18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo–Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach. Od tego momentu jego kariera zawodowa związana jest z lotnictwem morskim. W 1995 roku powierzono mu dowodzenie kluczem 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego, a sześć lat później, został zastępcą dowódcy eskadry. Od marca do lipca 2004 roku pełnił obowiązki szefa sekcji szkoleniowej 28. Puckiej Eskadry Lotniczej, a następnie kolejny raz został zastępcą dowódcy eskadry. W lutym 2011 objął dowodzenie Grupą Lotniczą 44. Bazy Lotnictwa Morskiego stacjonującą na lotnisku w Darłowie. Następnie został skierowany na podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu, w listopadzie 2015 roku, objął obowiązki dowódcy Grupy Działań Lotniczych 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Komandor Cezary Wiatrak jest pilotem śmigłowców ratowniczych W-3RM Anakonda i transportowych Mi-17, latał również śmigłowcami Mi-2 i Mi-8. Posiada uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego II stopnia. W powietrzu spędził ponad 2700 godzin. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany, między innymi: Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz statuetką Ikara oraz tytułem Zasłużony Pilot Wojskowy. Za udział w akcji udzielania pomocy powodzianom na południu Polski w 1997 roku został odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność.

Źródło: kmdr ppor. Czesław Cichy