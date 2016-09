Triumf biegaczy na orientację z „Czarnej Dywizji”

Po raz drugi z rzędu sportowcy z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej triumfowali w klasyfikacji zespołowej mistrzostw Wojska Polskiego w biegu na orientację. W rywalizacji indywidualnej zawodnicy „Czarnej Dywizji” wywalczyli po dwa złote, srebrne i brązowe medale. Nie dali też rywalom żadnych szans w sztafecie seniorów, weteranów oraz w mieszanej – byli najlepsi.





Na zeszłorocznym czempionacie „orientaliści” z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wygrali po raz pierwszy w historii klasyfikację zespołową. Rywale dopatrywali się w tym triumfie przypadku. – W tym roku udowodniliśmy wszystkim niedowiarkom, że mamy bardzo dobrą ekipę i świetnego trenera szer. Pawła Golinowskiego. W naszej reprezentacji panuje świetna atmosfera, która przekłada się na wyniki – mówi mjr Sławomir Wąs z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. – Zdobyliśmy medale w każdej kategorii w rywalizacji indywidualnej. I to też się przełożyło na komplet zwycięstw w biegach sztafetowych – dodaje major.



Reprezentanci „Czarnej Dywizji” wywalczyli dwa tytuły mistrzowskie w najmłodszych kategoriach wiekowych dla mężczyzn. Szer. Mikołaj Dutkowski był najlepszy w kategorii M-21, a szer. Paweł Golinowski w M-35. Srebrne medale zdobyli ppłk Bogdan Rycerski w kategorii M-45 oraz por. Anna Maria Włodarczyk-Szymańska w rywalizacji kobiet. Z innych reprezentacji na najwyższym stopniu podium stanęli jedynie: st. bosm. Jacek Nowak (wygrał w kategorii M-40), st. chor. sztab. Marcin Sławiński (M-45) i st. szer. Marlena Wieleba (open kobiet).





Biegający trener reprezentacji 11 Dywizji szer. Paweł Golinowski zwraca uwagę, że ostatniego dnia mistrzostw rozgromiła ona pozostałe sztafety. – Komunikaty z pierwszych punktów kontrolnych wcale nie zapowiadały naszej dominacji na trasie. Początek mieliśmy dosyć niemrawy, ale rozkręcaliśmy się ze zmiany na zmianę – relacjonuje szer. Golinowski. – Wszyscy spodziewali się bardzo szybkiego biegu, ale orientacja w terenie odegrała w sztafetach ważną rolę. Robert Banach ustawiał trasę, a on potrafi przygotować zawodnikom kilka niespodzianek. Tak było i tym razem. Nam udało się uniknąć poważniejszych błędów i pięliśmy się w górę ze zmiany na zmianę – dodaje trener.



Biegacze na orientację rywalizowali na dwóch etapach, z których wyniki były zaliczane do klasyfikacji indywidualnej. W okolicach Kórnika oraz na poligonie w Biedrusku walczyło 30 kobiet i 96 mężczyzn. Aby wystartować w mistrzostwach musieli oni przebrnąć przez wewnętrzne eliminacje. Na zakończenie trzydniowego czempionatu odbyły się biegi sztafetowe. Organizator mistrzostw – 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego i 31 Baza Lotnictwa Taktycznego – najbardziej widowiskową konkurencję sztafet przeprowadził w Parku Cytadela w Poznaniu.





Wyniki



Kobiety, open

1. st. szer. Marlena Wieleba (12 Dywizja Zmechanizowana – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 2) 64 min 48 s (I bieg – 28 m 54 s; II bieg – 35 min 54 s)

2. por. Anna Maria Włodarczyk-Szymańska (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 73,58 (38,07; 35,51)

3. szer. Agnieszka Marek (Siły Powietrzne – DG RSZ 4) 77,05 (38,43; 38,22).



M-21 (mężczyźni do 35 lat)

1. szer. Mikołaj Dutkowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 74, 51 (33,28; 41,23)

2. st. mat Kamil Włodarczyk (Marynarka Wojenna – DG RSZ 5) 82,47 (38,01; 44,46)

3. kpt. Maciej Bzdawski (Siły Powietrzne – DG RSZ 4) 83,02 (36,16; 46,46).



M-35 (mężczyźni w wieku 35-39 lat)

1. szer. Paweł Golinowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 85,11 (37,09; 48,02)

2. kpt. Michał Parzewski (16 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 3) 92,44 (40,09; 52,35)

3. plut. Rafał Walicki (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 95,02 (37,26; 57,36).



M-40 (mężczyźni w wieku od 40 do 44 lat)

1. st. bosm. Jacek Nowak (Marynarka Wojenna – DG RSZ 5) 60,52 (25,42; 35,10)

2. mł. chor. Remigiusz Nowak (Siły Powietrzne – DG RSZ 4) 69,30 (26,25; 43,05)

3. st. chor. Mariusz Plesiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 73,38 (32,52; 40,46).



M-45 (mężczyźni powyżej 44 lat)

1. st. chor. sztab. Marcin Sławiński (Siły Powietrzne – DG RSZ 4) 69,41 (30,57; 38,44)

2. ppłk Bogdan Rycerski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1) 73,00 (33,40; 39,20)

3. st. chor. sztab. Wojciech Jaworski (Siły Powietrzne – DG RSZ 4) 76,52 (30,51; 46,01).



sztafeta seniorów

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1 (plut. Rafał Walicki, szer. Michał Kalata, szer. Mikołaj Dutkowski)

2. Siły Powietrzne – DG RSZ 4 (kpr. Dariusz Konarczak, kpt. Maciej Bzdawski, mł. chor. Marek Kuryj)

3. 16 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 3 (st. szer. Łukasz Nestorowicz, chor. Andrzej Paterejko, szer. Jakub Ossowski).



sztafeta weteranów

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1(ppor. Sławomir Wiertelak, szer. Paweł Golinowski, st. chor. Mariusz Plesiński)

2. 16 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 3 (st. chor. Krzysztof Banach, st. chor. Stanisław Sołowiej, kpt. Michał Parzewski)

3. 12 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 2 (por. Szczepan Fiedorowicz, plut. Artur Pelo, st. kpr. Rafał Wójcik).



sztafeta mieszana

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej – DG RSZ 1 (szer. Wioletta Dominas, por. Anna Maria Włodarczyk-Szymańska, ppłk Bogdan Rycerski)

2. 12 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 2 (st. chor. sztab. Zbigniew Bliński, szer. Katarzyna Durzyńska, st. szer. Marlena Wieleba)

3. 16 Dywizja Zmechanizowana – DG RSZ 3 (kpt. Tomasz Rekowski, por. Anna Garbowska, kpr. Joanna Klunder).