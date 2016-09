Patrol wystartował

W Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej Jodła w Dusznikach Zdroju trwa pierwszy etap kursu taktyczno-wytrzymałościowego Patrol. Tematyka kursu obejmuje zadania rozpoznawcze oraz umiejętności przetrwania, maskowania oraz mistrzowskiego posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem i sprzętem bojowym.

Historia kursu sięga 2007 roku. Odbyło się już 10 edycji, w tym dwie w formie kursu instruktorsko-metodycznego dla absolwentów kursu i przyszłych instruktorów. Organizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu kurs taktyczno-wytrzymałościowy Patrol przeznaczony jest dla żołnierzy, którzy zajmują stanowiska etatowe dowódcy plutonu i drużyny/sekcji rozpoznania oraz dla szeregowych zawodowych, którzy ukończyli kurs na pierwszy stopień podoficerski w jednostkach rozpoznawczych. Tematyka kursu obejmuje zadania rozpoznawcze oraz umiejętności przetrwania, maskowania oraz mistrzowskiego posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem i sprzętem bojowym. Celem kursu jest przygotowanie i doskonalenie dowódców pododdziałów rozpoznawczych do kierowania w sytuacjach stresowych, spowodowanych zagrożeniem życia w środowisku pola walki. Szczególny nacisk położony jest na umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz umiejętności przewodzenia zespołem ludzkim. Dodatkowo dowódcy przygotowywani są do przebywania w trudnych warunkach terenowych, pogodowych, w stanie wyczerpania fizycznego i psychicznego.

W tym roku do kursu przystąpiło 38 żołnierzy. Kurs składa się z dwóch etapów: etap pierwszy to szkolenie górskie (szkolenie wspinaczkowe, taktyczne, współpraca ze śmigłowcem, fizyczne i SERE). Etap drugi (zostanie przeprowdzony na poligonie w Wędrzynie) obejmuje szkolenie taktyczne w środowisku lesisto-jeziornym i zurbanizowanym, współpracę ze śmigłowcem oraz strzelania BLOS. Etapem zero jest kwalifikacja fizyczna i przygotowanie do kursu pod kątem wyposażenia.

27 października, na koniec kursu, tylko mała grupa żołnierzy uzyska zezwolenie do noszenia na mundurze naszywki z napisem Patrol. A czym jest ten kawałek materiału noszony na ramieniu przez zwycięzców każdy żołnierz w Wojsku Polskim odpowie bez wahania: walka z samym sobą i zadaniami stawianymi przez instruktorów, to doskonalenie swoich umiejętności w ekstremalnych warunkach, to pot i łzy kolejnych dni szkolenia.

Tekst: mjr Waldemar Niwald