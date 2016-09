Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne to przykład trwania państwa siłą woli i siłą sprawczą, wbrew wszelkim zagrożeniom i wbrew wszelkim siłom, które się sprzysięgły przeciwko niemu. To jest fenomen na skalę międzynarodową, dowód wielkiej siły moralnej i organizacyjnej polskiego narodu. Ono udowodniło, że Polska istnieje i nie zamierza się poddać − mówił do zgromadzonych wiceminister obrony narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

We wtorek w Warszawie pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbyły się obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

− Tak jak Armia Krajowa jest częścią panteonu chwały polskiej armii, tak Polskie Państwo Podziemne pokazuje siłę ducha i siłę działania wielu pokoleń Polaków, którzy żyli na tych ziemiach: tych utraconych i tych będących dziś w naszym posiadaniu – przypomniał podsekretarz stanu. – Wojsko Polskie, patrząc na dzieje Armii Krajowej i pokolenia Żołnierzy Niezłomnych, widzi nie tylko przykład bohaterstwa, heroizmu i chwały, ale również dowód, jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, i wzór do naśladowania w codziennym, żołnierskim działaniu.

Podczas uroczystości z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kombatanckich i harcerskich pocztów sztandarowych odczytane zostały listy: prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezes Rady Ministrów Beaty Szydło.

W uroczystościach, obok podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego, uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski, kombatanci oraz licznie przybyli mieszkańcy Warszawy.

Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową w hołdzie twórcom i działaczom Polskiego Państwa Podziemnego. Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i odczytano Apel Pamięci.

Podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski − w ramach obchodów 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego − złożył również wieńce na grobie gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Przed południem mszą św. w Katedrze Polowej zainaugurowano obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii bp Guzdek przypomniał, że istnienie Polskiego Państwa Podziemnego było ewenementem na skalę światową, a jego struktury potwierdzały przekonanie, że polskie społeczeństwo nie spoczęło w walce o niepodległą Polskę.

Źródło: MON