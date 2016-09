Budowa nowego wjazdu do Cytadeli

Wojsko nie powinno istnieć bez silnych związków z kulturą, dlatego budowa nowego gmachu Muzeum Wojska Polskiego jest nie tylko koniecznością organizacyjną. Przeniesienie pozwoli na wyeksponowanie zbiorów, lepsze ich pokazanie, łatwiejsze dotarcie do szerokiej publiczności - mówił do zgromadzonych na Cytadeli Warszawskiej podsekretarz stanu prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

W poniedziałek podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski przeprowadził wizytację budowy nowego wjazdu do Cytadeli Warszawskiej z ul. Wybrzeże Gdyńskie. Inwestycja ta rozpoczyna pierwszy etap budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

− Wojsko chce inwestować w kulturę. Tam, gdzie są związki z tradycją żołnierską, historią państwa i również wojskowości, to tam czujemy się zobligowani jako resort obrony narodowej, do aktywnego działania, również finansowego i organizacyjnego – mówił podczas spotkania podsekretarz stanu.

Budowę wjazdu rozpoczął demontaż historycznego muru w północnej część Cytadeli. Jak podkreślił podsekretarz stanu, zabytkowe części zabudowań Cytadeli nie zostaną zniszczone. Cegły uzyskane z rozbiórki, zostaną zakonserwowane i wykorzystane do odtworzeniu muru nad nowo budowanym wjazdem do Cytadeli. Historyczne zabudowania z XIX wieku zostaną pieczołowicie odrestaurowane, tak, aby ta przestrzeń historyczna została zachowana. - To ma być „twierdza muzeów”, (…) różnych resortów i całego państwa polskiego – podkreślał podsekretarz stanu Wojciech Fałkowski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława władze dzielnicy Żoliborz oraz uczniowie klas mundurowych z 88 Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Konarskiego.

Źródło: MON