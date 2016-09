Siedem medali zapaśników na wojskowym czempionacie

Siedem medali wywalczyli reprezentanci Wojska Polskiego na 31. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Zapasach rozegranych w Skopie. Dwa złote odebrały st. szer. Monika Michalik i st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus. Srebrne: st. szer. Iwona Matkowska i szer. Katarzyna Krawczyk. Brązowe: kpr. Damian Janikowski, szer. Radosław Marcinkiewicz i szer. Dawid Kareciński.

St. szer. Monika Michalik

W stolicy Macedonii o medale walczyło ponad 400 wojskowych sportowców z 32 państw z czterech kontynentów. Wojsko Polskie reprezentowało siedmiu zawodników w stylu klasycznym i pięciu w stylu wolnym oraz cztery zawodniczki. Wszystkie nasze reprezentantki z poznańskiego Wojskowego Zespołu Sportowego stanęły na podium. W rywalizacji mężczyzn dwa brązowe medale wywalczyli zawodnicy w stylu klasycznym – kpr. Damian Janikowski w kategorii 85 kilogramów i szer. Dawid Kareciński w kategorii 66 kg. Obaj są reprezentantami wrocławskiego WZS. Natomiast z zapaśników walczących w stylu wolnym jedyny medal dla Polski zdobył szer. Radosław Marcinkiewicz z poznańskiego WZS, który rywalizował w kategorii 86 kg.

– W Skopie mogliśmy zdobyć jeszcze dwa medale w rywalizacji „klasyków” – mówi mł. chor. Artur Michalkiewicz, mistrz Europy z 2006 roku i wielokrotny medalista wojskowych czempionatów, który w Skopie był jednym z dwóch polskich sędziów. – Szer. Michał Tracz minimalnie przegrał walkę, po której mógł przystąpić do pojedynku o brąz. Z kolei szer. Dawid Klimek prowadził już 7:0 z Ukraińcem i w końcówce walki przegrał pechowo 7:10. Zwycięstwo nad reprezentantem Ukrainy otworzyłoby mu drogę do walki o awans do finału – wylicza. Natomiast w stylu wolnym, zdaniem chorążego – sędziego, szer. Krystian Brzozowski miał pechowe losowanie i w pierwszej walce uległ utytułowanemu rywalowi z Azerbejdżanu. – Z kolei st. szer. Radosław Baran, który miał startować w kategorii do 97 kg, w ostatniej chwili zdecydował się na start w kategorii do 125 kg. W drugiej walce uległ Irańczykowi i wypadł ze strefy medalowej – dodaje mistrz zapaśnik.

Kpr. Damian Janikowski.

Sędzia Michalkiewicz, który w 2008 roku w swoim ostatnim starcie w wojskowych mistrzostwach świata wywalczył w Splicie złoty medal, nie krył swojego zdziwienia decyzją o rozgrywaniu walk w stylu klasycznym według nowych przepisów. – Sędzia główny, z Turcji, dzień przed rozpoczęciem mistrzostw otrzymał z międzynarodowej centrali zapaśniczej wytyczne, by walki były prowadzone zgodnie z przepisami, które miały być wprowadzone od 2017 roku. Zawodnicy nie mieli więc prawa wyboru pozycji na macie po orzeczeniu sędziego o pasywności rywala. Seniorzy musieli walczyć w myśl przepisów, które obecnie obowiązują w kategorii juniorów – mówi chorąży.

W Skopie reprezentanci Wojska Polskiego wypadli jednak lepiej niż na zeszłorocznym czempionacie w Korei Południowej, który rozegrano w ramach VI Letniej Olimpiady Wojskowej. Na koreańskich mistrzostwach Polacy zdobyli dwa medale, oba w rywalizacji w stylu klasycznym: srebrny kpr. Damian Janikowski w kategorii 85 kg i brązowy st. szer. Łukasz Banak w kategorii 130 kg. W Korei Południowej jednak w programie igrzysk nie było zapasów kobiet, które są mocną stroną naszej reprezentacji. Natomiast przed dwoma laty w Forcie Dix w Stanach Zjednoczonych reprezentanci Wojska Polskiego wywalczyli dziesięć medali. Na najwyższym stopniu podium stanęły st. szer. Iwona Matkowska i szer. Katarzyna Krawczyk. Srebrne medale zdobyli st. szer. Monika Michalik i kpr. Damian Janikowski, brązowe zaś: chor. Piotr Krajewski, st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus, st. szer. Maciej Balawender, st. szer. Radosław Baran, szer. Krystian Brzozowski i szer. Radosław Marcinkiewicz.