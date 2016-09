Pomoc dla kosowskich dzieci

Żołnierze Zespołu Łącznikowo-Monitorującego LMT z rozpoczynającym się rokiem szkolnym przekazali uczniom szkół podstawowych podręczniki, płyty do nauki języka angielskiego, przybory szkolne, a także zestawy komputerowe. Akcję humanitarną dla kosowskich dzieci zorganizowało stowarzyszenie „Szkoły dla Pokoju”.

Pomoc przekazana została w trzech gminach: Kaćanik, Hani i Elezit oraz Strpce, w których za monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej sytuacji społeczno-gospodarczej odpowiadają żołnierze polskiego LMT. Przekazane materiały dydaktyczne powiększyły zasoby bibliotek publicznych i szkolnych. Dyrektorzy gminnych departamentów edukacji i dyrektorzy szkół byli bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc. Zgodnie stwierdzili, że na pewno pozwolą one dzieciom i młodzieży na pogłębianie znajomości tak ważnego w dzisiejszych czasach języka – języka nauki, biznesu, dyplomacji i współpracy międzynarodowej.



Przekazanie pomocy humanitarnej zbiegło się z wydarzeniami takimi jak: rozpoczęcie roku szkolnego oraz otwarcie nowej szkoły w miejscowości Kaćanik. Przecięcia wstęgi podczas uroczystości otwarcia szkoły dokonał minister edukacji Republiki Kosowa prof. Arsim Bajrami. Żołnierze 2 sekcji LMT kpt. Marcin Bilski oraz kpt. Dorota Łuczak zaproszeni zostali na uroczystość otwarcia, podczas której przeprowadzili krótką rozmowę z prof. Bajrami. Dodać także należy, że 7 września w rejonie odpowiedzialności LMT byli żołnierze tureckiego zespołu CIMIC, z którym polski zespół LMT niejednokrotnie realizował zadania mandatowe. Zespół CIMIC wspólnie z polskimi żołnierzami przekazał dzieciom 300 plecaków szkolnych.



– Przekazana przez stronę polską pomoc humanitarna przyjęta została z zadowoleniem zwłaszcza, że niedawno rozpoczął się rok szkolny. Tego rodzaju akcje pozwalają zachować na bardzo wysokim poziomie zaufanie lokalnej społeczności do żołnierzy KFOR, a zwłaszcza do żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego. Nie ukrywam, że dają także ogromną satysfakcję samym żołnierzom - podkreślił zastępca dowódcy LMT kpt. Marcin Terlecki.



Zadaniem zespołu LMT (Liaison Monitoring Team), wchodzącego w skład XXIX zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, jest monitorowanie sytuacji politycznej, ekonomicznej i socjalnej mieszkańców Kosowa w rejonie prowadzonych działań oraz pełnienie funkcji łącznikowej pomiędzy siłami KFOR a władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi.



Tekst: kpt. Dorota Łuczak