Torpedę ładuj!

Dzisiaj w porcie wojennym odbył się załadunek torpedy ćwiczebnej na okręt podwodny ORP „Sęp”. Uczestniczyli w nim marynarze z okrętu, a także żołnierze z KPW Gdynia, Składu Gdynia 1 RBLog, strażacy oraz ratownicy medyczni.

Praktyczny przeładunek torped rozpoczął się około godziny 08:30. Załadowanie torpedy na okręt rozpoczęło się od rozłożenia na zewnątrz okrętu specjalnego stelaża, na którym spoczywa torpeda bezpośrednio przed wejściem do wyrzutni. Konieczne jest także przygotowanie okrętu od wewnątrz, aby możliwe było swobodne poruszanie się po przedziale torpedowym. Torpeda ćwiczebna, która odpowiada wymiarami, wagą i wyważeniem torpedzie z prawdziwym ładunkiem materiału wybuchowego, przenoszona jest dźwigiem z pojazdu na przygotowany stelaż. Następnie załoga linami poprzez bloczki ręcznie wsuwa torpedę do wyrzutni do właściwej pozycji, w której jest zabezpieczana przed przemieszczeniem. Ostatnim etapem jest sprawdzenie jej współdziałania z systemami okrętu, aby w przypadku właściwej torpedy bojowej możliwe było jej wystrzelenie.

Praktyczny przeładunek torped jest niezbędnym elementem szkolenia, który umożliwia dowódcy ocenę wyszkolenia załogi okrętu. Dzięki takim treningom obsady doskonalą umiejętności nabyte w trakcie zajęć teoretycznych. Stanowią one także okazję do szkolenia załóg pojazdów specjalnych KPW Gdynia i Składu Gdynia 1 Regionalnej Bazy Logistycznej (przewożenie i przeładunek torped), a także straży pożarnej, ratowników medycznych i pozostałych osób uczestniczących w przeładunku.

Torpeda Tp-613

Podczas treningu marynarze wprowadzali do wyrzutni torpedę Tp-613. Ma ona ponad siedem metrów długości i waży 1765 kilogramów. Torpeda ma zasięg 18 kilometrów i jest przeznaczona zarówno do zwalczania okrętów nawodnych, jak i podwodnych. Podczas treningu marynarze korzystają z wersji ćwiczebnej, która nie ma w sobie materiałów wybuchowych. Zwykle zostają one zastąpione cementem bądź betonem.

ORP „Sęp”

Okręt podwodny typu Kobben, przystosowany do działania we wszystkich rejonach świata. Do jego podstawowych zadań należy przede wszystkim zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych oraz transportów przeciwnika, prowadzenie rozpoznania oraz transport i desant grup rozpoznawczo-dywersyjnych. Prowadzi także osłonę przejścia bojowych zespołów okrętowych oraz szlaków komunikacyjnych. Zasadniczym uzbrojeniem ORP „Sęp” jest 8 wyrzutni torpedowych 533 mm, w których można przenosić torpedy Tp-613 oraz Mk-37.

Tekst: kpt. Przemysław Płonecki