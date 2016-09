Biegacze zdobyli Twierdzę Modlin

Wystartowali przy Bramie Ostrołęckiej, po drodze mijali cytadelę, klub oficerski i przedwojenne osiedle oficerskie. 850 osób do pokonania miało 10 kilometrów. Zawody zorganizowane na terenie Twierdzy Modlin nazwano od patronów ulic Biegiem Czterech Generałów. Impreza ma zachęcać do uprawiania sportu i poznawania historii.

Trasa Biegu Czterech Generałów wytyczona została w historycznym rejonie Twierdzy Modlin. Nazwa zawodów pochodzi od patronów ulic, najważniejszych dowódców powstania listopadowego: gen. Ignacego Prądzyńskiego, gen. Józefa Bema, gen. Wojciecha Chrzanowskiego oraz gen. Ignacego Ledóchowskiego.

– Pomysł biegu pojawił się trzy lata temu. Idea się sprawdziła i przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Dla naszego miasta to także doskonała promocja – przyznaje Zenon Klimczewski, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim. W pierwszym biegu na terenie Twierdzy Modlin wzięło udział ponad 300 zawodników, w ubiegłym roku na starcie stanęło około 600 osób, a tym razem – aż 850.

Bieg Czterech Generałów ma zachęcać do uprawiania sportu, a przy okazji do poznania historii Twierdzy Modlin. – Trasa została dokładnie przemyślana. Zaplanowaliśmy ją tak, by obejmowała ciekawe i warte obejrzenia miejsca. Zawodnicy startowali przy Bramie Ostrołęckiej, po drodze mijali cytadelę, klub oficerski, a także przedwojenne osiedle oficerskie – opowiada Marek Ciborowski, współorganizator biegu. W sumie trzeba było pokonać 10 kilometrów. – Pozornie wydawało się, że będzie łatwo, bo biegliśmy drogą asfaltową, ale były na niej zakręty i wzniesienia – mówił Darek z Warszawy. I dodawał: – Pierwszy raz jestem na terenie Twierdzy i na pewno jeszcze dziś znajdę czas, by zwiedzić to miejsce.

Bieg odbywał się w kilku kategoriach: open, kobiet i mężczyzn, w grupach zależnych od wieku, w parach i drużynach. Biegli też mieszkańcy powiatu nowodworskiego oraz żołnierze. – Za rok planujemy przygotować kategorię specjalnie dla służb mundurowych – zapowiada Marek Ciborowski.

Do mety jako pierwszy dobiegł Piotr Mielewczyk, który na co dzień trenuje w klubie lekkoatletycznym. Pokonując całą trasę w 31 minut i 38 sekund, zawodnik obronił tytuł zwycięzcy z ubiegłego roku. Drugie miejsce zajął Rafał Szymborski (32 min 29 s) zaś trzecie Konrad Nosarzewski (33 min 26 s). Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale, a zawodnicy na podium – statuetki. Wręczali je Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, oraz Zbigniew Binienda, prezes zarządu Sinevia, współorganizatora biegu. W przygotowanie imprezy zaangażowani byli także PG Sport Marketing, Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Grupa Konkret SA. „Polska Zbrojna” była patronem medialnym wydarzenia.

Podczas Biegu Czterech Generałów odbyły się także pokazy grup rekonstrukcyjnych, ćwiczenia musztry oraz inscenizacja bitwy pod Nowym Dworem Mazowieckim z 1655 roku. Zorganizowano również quiz historyczny dotyczący Twierdzy Modlin.

XIX wieczna Twierdza Modlin położona jest u zbiegu Wisły i Narwi. Powstała w czasach napoleońskich, następnie rozbudowana w czasach carskich, dzisiaj stanowi jeden z największych tego typu zabytkowy kompleks wojskowo-obronny na świecie. Budynek koszar cytadeli, stanowiący jednocześnie wewnętrzne mury twierdzy, ciągnie się na długości 2250 m i jest znany jako najdłuższy tego typu budynek w Europie.

Wyniki Biegu Czterech Generałów

Klasyfikacja open:

1. Mielewczyk Piotr (31 min 38 s)

2. Rafał Szymborski (32,29)

3. Konrad Nosarzewski (33,26)

Klasyfikacja mężczyzn:

4. Mielewczyk Piotr (31,38)

5. Rafał Szymborski (32,29)

6. Konrad Nosarzewski (33,26)

Klasyfikacja kobiet:

1. Ewa Kalarus (39,01)

2. Edyta Miesiak (39,56)

3. Dominika Dąbrowska (39,59)

Klasyfikacja par:

1. Grzegorz Kruszyński, Marzena Kruszyńska (czas: 1 h 22 min 34 s)

2. Dąbrowski Robert, Dąbrowska Dominika (01.23,55)

3. Adamowicz Przemysław, Sylwia Ewa Retmaniak (01.24,01)

Klasyfikacja drużynowa:

Klasyfikacja mieszkańców powiatu nowodworskiego:

– kobiety

1. Sylwia Ewa Retmaniak (41,26)

2. Lidia Pawlak (49,15)

3. Katarzyna Polakowska (50,10)

– mężczyźni

1. Robert Kieroński (38,35)

2. Karol Bielec (39,18)

3. Marcin Banaszkiewicz (39,43)