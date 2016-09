Sekcja rugby Floty Gdynia ma 10 lat

Byli i obecni zawodnicy sekcji rugby Wojskowego Klubu Sportowego Flota Gdynia świętują jubileusz. Z okazji 10-lecia w hali sportowej Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej spotkali się także działacze sportowi i zaproszeni goście, którzy wspomagali działalność sekcji. Przed częścią oficjalną rugbiści odbyli trening.

Podczas uroczystego spotkania zawodnicy szczególnie podziękowali za rozwój sekcji rugby trenerowi chor. mar. Danielowi Kowalskiemu oraz dyrektorowi Wojskowego Klubu Sportowego Flota Gdynia Andrzejowi Stępniowi. Ten drugi za popularyzację rugby został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Rugby. Krajowa centrala rugby z okazji jubileuszu sekcji gdyńskiej Floty przyznała też swoje najwyższe odznaczenia siedmiu innym osobom. Złotymi Odznakami PZR wyróżniono: Marka Wiśniowskiego, Jana Kuliga, Jakuba Szymańskiego i Wiesława Woronko, zaś Srebrnymi Odznakami PZR – admirała rezerwy Andrzeja Rosińskiego, Władysława Kuźniaka i Dariusza Sapiejkę.

Przez lata działalności do sekcji rugby gdyńskiej Floty należało w sumie około 130 zawodniczek i zawodników. Niestety, nie wszyscy z nich mogli przybyć na jubileuszowe spotkanie. – Wielu naszych zawodników gra w różnych klubach, a niektórzy z nich właśnie rozgrywali mecze i nie mogli przyjechać do Gdyni. Cieszę się, że dotarł tuż po meczu ligowym Lechia Gdańsk – Ogniwo Sopot nasz wychowanek Bartłomiej Gwozdecki, gracz tej drugiej drużyny – mówi chor. mar. Daniel Kowalski, założyciel, trener i pierwszy w historii WKS Flota kierownik sekcji rugby oraz główny organizator jubileuszowego spotkania. – Nie wyobrażałem sobie jubileuszu bez akcentu sportowego. Dlatego przed oficjalną ceremonią spotkaliśmy się na treningu. Była okazja do poznania nowego obiektu Akademii Marynarki Wojennej oraz rozegrania kilku meczów – dodaje chorąży.

Z propozycją utworzenia drużyny rugby „siódemek” przy WKS Flota Gdynia zwrócili się do chor. Kowalskiego członkowie Stowarzyszenia Polskie Rugby 7. Dzięki przychylności zarządu marynarskiego klubu we wrześniu 2006 roku marynarz z ORP „Grom” otrzymał zgodę na budowę zespołu. Gdy go tworzył, był jedynym żołnierzem, który w przeszłości grał w rugby. – Na pierwszy trening stawiło się 11 marynarzy z okrętów. Na kolejne zaczęło przychodzić ich coraz więcej. Potem do drużyny trafili trzej zawodnicy, którzy ze mną grali w Arce. Zespół wzmocnili też rugbiści z różnych klubów, którzy w Gdyni odbywali zasadniczą służbę wojskową, a w swoim dorobku mieli już medale MP w „piętnastkach” – wspomina chorąży Kowalski, który zagrał w 12 meczach w reprezentacji Polski.

W 2006 roku drużyna zbudowana przez chor. Kowalskiego otrzymała „dziką kartę” i przystąpiła do nowo tworzonych rozgrywek Ekstraligi Rugby „7”. W pierwszym sezonie marynarze zajęli 5. miejsce. W drugim rugbiści Floty cieszyli się już z wywalczenia brązowych medali. Na podium stanęli: st. chor. Rafał Matczuk, chor. mar. Daniel Kowalski, chor. mar. Jarosław Gwozdecki, bosm. Tomasz Winiarski, bsmt Maciej Podgórny, mat Jarosław Wnuczyński, st. mar. Krzysztof Wiatr, st. mar. Piotr Piątkowski, st. mar. Andrzej Ruciński, st. mar. Michał Maszota, mar. Łukasz Zamerski, mar. Wojciech Maliszewski, Dominik Jastrzębski, Damian Meller, Marcin Bellgrau i Michał Stodolski.

W kolejnych latach rugbiści Floty wywalczyli jeszcze dwa medale w rozgrywkach Ekstraligi: złoty w 2009 roku i brązowy w 2010 roku. Zdobyli również trzy brązowe krążki w Mistrzostwach Polski Rugby na Plaży (2008, 2009, 2010). Do największych sukcesów sekcji zaliczyć należy również pierwsze miejsce w Polskiej Lidze Rugby 7 w 2010 roku, kiedy to w końcowej klasyfikacji sklasyfikowano 69 zespołów z Polski i zagranicy. Flota zajęła też drugie miejsce w Pucharze Polski Rugby 7 w 2010 roku i trzecie miejsce w Akademickim Pucharze Polski.

– Po 2010 roku zespół był budowany głównie na cywilach, a od 2012 roku opierał się na studentach Akademii Marynarki Wojennej. Od maja tego roku treningi rozpoczęła grupa dziewczyn – mówi trener Kowalski. – Przez cały okres wakacyjny na treningi przychodziło po kilkanaście pań. 11 września nasza drużyna kobieca rozegrała swój pierwszy mecz – dodaje chorąży i przypomina też o sukcesach organizacyjnych klubu.

– Polski Związek Rugby czterokrotnie przyznał nam organizację turnieju finałowego Ekstraligi. Klub był też gospodarzem wielu turniejów, w tym międzynarodowych i dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciel Floty Andrzej Stępień zasiadał przez cztery lata w Zarządzie PZR, a Grzegorz Ćwiklik jako przedstawiciel sekcji dostał się do Zarządu Floty – podkreśla Daniel Kowalski.