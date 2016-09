Badmintoniści w wojsku

Major Dominik Woźniak okazał się najlepszym badmintonistą wśród żołnierzy zawodowych. O puchar ministra obrony narodowej w tej dyscyplinie walczyli także pracownicy wojska i studenci wojskowi, rozgrywki przeprowadzono też w kategorii par mieszanych oraz w deblu mężczyzn. Centralne wojskowe zawody w badmintonie zorganizowano po raz pierwszy.

Impreza odbyła się w hali sportowej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W zawodach, których patronem medialnym była „Polska Zbrojna”, uczestniczyły reprezentacje departamentów MON, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej i uczelni wojskowych. Gośćmi specjalnymi byli Nadieżda Zięba i Robert Mateusiak, czołowa para w rywalizacji badmintonowych mikstów na świecie. Na igrzyskach w Rio de Janeiro polski duet w eliminacjach wygrał w najtrudniejszej grupie, jednak w ćwierćfinale przegrał pojedynek o awans do półfinału.

W hali AON polscy olimpijczycy rozegrali między sobą krótki mecz pokazowy, a następnie rywalizowali z kilkunastoma wojskowymi parami w meczach do trzech punktów. Niemal wszyscy zawodnicy chcieli zmierzyć się ze światowej klasy badmintonistami. Przeciwko Ziębie i Mateusiakowi zagrał między innymi major Dominik Woźniak z 3 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. – Wizyta olimpijczyków na naszych zawodach to niesamowita promocja badmintona – mówił oficer, który w rywalizacji o puchar szefa MON zwyciężył wśród kadry zawodowej. O awans do finału walczył z ppłk. Mirosławem Bembnowiczem ze Sztabu Generalnego. – Stanąłem do tego meczu bardzo zmęczony, ale starałem się zakończyć go w dwóch setach i cieszę się, że mi się powiodło – dodaje major. Oficer ma nadzieję, iż badminton stanie się popularnym sportem w wojsku.

Wśród pracowników wojska i studentów wojskowych najlepszy okazał się Tadeusz Kupiecki. Z kolei w mikstach wygrali Sylwia Steć-Libera i Tadeusz Kupiecki, a w deblu mężczyzn triumfowali ppłk Jarosław Anioła i Maciej Lizińczyk.

Dzień przed inauguracyjnymi zawodami o puchar ministra obrony narodowej badmintoniści walczyli też o prymat w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Tytuły mistrzowskie w rywalizacji indywidualnej zdobyli: ppłk Leszek Łuksza (w kategorii do 40 lat), mjr Paweł Wąsowicz (41-50) i płk Przemysław Dmochowski (powyżej 50). W mistrzostwach SGWP w grze deblowej triumfowała para z Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia, a w czempionacie wojewódzkich sztabów wojskowych najlepszy debel reprezentował WSzW w Lublinie.

W punktacji drużynowej mistrzostw SGWP pierwsze miejsce zajął Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia, drugie Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, a trzecie Zarząd Organizacji i Uzupełnień. Natomiast w klasyfikacji drużynowej wojewódzkich sztabów wojskowych triumfował WSzW w Lublinie przed WSzW w Bydgoszczy i WSzW w Olsztynie.

Wyniki I Pucharu Ministra Obrony Narodowej w Badmintonie

żołnierze zawodowi

1. mjr Dominik Woźniak (Inspektorat Systemów Informacyjnych / 3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych)

2. ppłk Leszek Łuksza (Sztab Generalny Wojska Polskiego)

3. ppłk Mirosław Bembnowicz (Sztab Generalny Wojska Polskiego).

pracownicy wojska i studenci uczelni wojskowych

1. Tadeusz Kupiecki (Akademia Obrony Narodowej Warszawa)

2. sierż. pchor. Adam Juszczyk (Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa)

3. Maciej Lizyńczyk (Biuro Dyrektora Generalnego MON).

miksty

1. Sylwia Steć-Libera i Tadeusz Kupiecki (Akademia Obrony Narodowej Warszawa)

2. sierż. pchor. Katarzyna Piskorska i kpr. pchor. Mariusz Bieńkowski (Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa)

3. Marzena Przybyszewska i kpt. Dariusz Przybyszewski (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych).

debel mężczyzn

1. ppłk Jarosław Anioła i Maciej Lizyńczyk (Biuro Dyrektora Generalnego MON)

2. mjr Paweł Wąsowicz i mjr Sebastian Hałajda (Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy)

3. mł. chor. Marcin Lubelski i st. szer. Paweł Odoliński (Żandarmeria Wojskowa).