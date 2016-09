Zdobądź Twierdzę Modlin

W najbliższą niedziele odbędzie się trzecia edycja Biegu Czterech Generałów. Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 10 kilometrów.

Bieg Czterech Generałów to bieg uliczny, który odbywa się na terenie Twierdzy Modlin i prowadzi ulicami imienia czterech generałów – Józefa Bema, Wojciecha Chrzanowskiego, Ignacego Prądzyńskiego oraz Ignacego Ledóchowskiego. Nazwa imprezy inspirowana jest właśnie patronami głównych ulic, którymi prowadzi trasa biegu. Miejsce startu i mety znajduje się na terenie Cytadeli Twierdzy Modlin, która do dziś pozostaje najdłuższym budynkiem Europy. Biegacze będą mieli możliwość podziwiania wspaniałych krajobrazów, ponieważ część trasy prowadzi wzdłuż Narwi z widokiem na jej ujście do Wisły.

Więcej informacji na stronie zawodów.