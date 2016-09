Marszobieg po górach śladami gen. Nila

W ekstremalnym marszu po Beskidach wzięli udział m.in. żołnierze wojsk specjalnych, policjanci, BOR, ale też podchorążowie i młodzież z organizacji proobronnych. W nocnych zawodach „Śladami generała Nila – Od zmierzchu do świtu” wystartowało 178 osób. – Kilku byłych zawodników służy dziś w mojej jednostce – mówi płk Mirosław Krupa, dowódca specjednostki Nil.







Nocny marsz po Beskidach od pięciu lat organizuje jednostka wojskowa Nil. Krakowscy specjalsi na rajd po górach zapraszają co roku w przeddzień święta jednostki. Chcą w ten sposób uczcić pamięć swojego patrona gen. Augusta Fieldorfa Nila, jednego z dowódców Armii Krajowej, twórcy Kedywu. Imprezę współorganizuje Wojskowe Stowarzyszenie „Kultura – Turystyka – Obronność” działające przy klubie wojsk specjalnych.



W tym roku w marszu wystartowali żołnierze jednostek specjalnych: Nil, Agat i lublinieckiej JW Komandosów. Uczestniczyli w nim także byli i obecni żołnierze jednostek lądowych, powietrznodesantowych i baz lotniczych. Obok nich funkcjonariusze straży granicznej, Biura Ochrony Rządu, a nawet policyjni antyterroryści. Byli też podchorążowie, cywile i młodzież zrzeszona w organizacjach proobronnych. – W tym roku udział w marszu zadeklarowało 195 osób, ale ostatecznie na starcie stanęło 178 zawodników, w tym 14 kobiet – mówi kpt. Grzegorz Grzegorzewski, rzecznik prasowy Jednostki Wojskowej Nil. – Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przed rokiem bieszczadzkimi szlakami pobiegło 151 osób – dodaje.



Biegowi weterani



Bieganie i marszobiegi to pasja wielu zawodników. – Startuję w marszu po raz czwarty. Za każdym razem do mety docierałem w wyznaczonym przez organizatorów limicie czasu. Po co znowu przyjechałem? – zamyśla się Bartek Biela, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Ciężko jest odpuścić. To świetna impreza sportowa – dodaje.





Ale takich jak Bartek – weteranów nocnego marszu jednostki Nil – jest zdecydowanie więcej. Do rywalizacji ponownie zgłosiła się m.in. dwukrotna zwyciężczyni marszu Irmina Marczyk, i to z mężem i bratem, oraz 42-letni Paweł Chapek. – Nie jestem związany ze służbami mundurowymi, ale ten marszobieg jest mi szczególnie bliski. Lubię atmosferę, jaka panuje wśród zawodników, doceniam perfekcyjny sposób przygotowania imprezy. Ale przede wszystkim jestem tu po raz czwarty dla idei, jaka przyświeca temu marszowi. Chcę uczcić pamięć generała Nila, dowódcy Kedywu. To jest część naszej historii, dlatego warto popierać takie inicjatywy – mówi. Paweł jest górnikiem i na co dzień pracuje w kamieniołomie w okolicach Kłodzka. – Po pracy biegam po górach, mam nadzieję, że moje treningi pozwolą mi poprawić wynik z zeszłego roku – uzupełnia.



Zawodnicy wystartowali dokładnie o godzinie 18.55, czyli z chwilą, gdy zaszło słońce. Do mety natomiast musieli dotrzeć przed świtem – do godziny 6.16. W wyznaczonym przez organizatorów czasie musieli pokonać 49 kilometrów i 800 metrów. – Trasa, w porównaniu z poprzednimi edycjamii, została lekko zmodyfikowana. Zmiany mają zapewnić zawodnikom bezpieczeństwo, ale także wzmocnić sportową rywalizację – mówi instruktor jednostki Nil.



Trasa biegu wiodła przez ogólnodostępne ścieżki turystyczne Beskidu Makowskiego i Wyspowego. Miłośnicy ekstremalnych zawodów musieli w ciemności – rozświetlając sobie trasę jedynie latarkami czołowymi – pokonać wąskie ścieżki, strome podejścia i zbocza. – Najbardziej boję się zdobycia góry Szczebel. Nocne wbieganie na ten szczyt jest wyczerpujące fizycznie i psychicznie – mówiła tuż przed startem Joanna, funkcjonariusz BOR-u.





Ale góra Szczebel, sięgająca 997 metrów nad poziom morza, to nie wszystko. Instruktorzy Nila tak zaplanowali drogę, by odpowiednio zmęczyć uczestników. Zawodnicy poruszali się czerwonym i czarnym szlakiem oraz pokonywali podejścia, gdzie nachylenie terenu sięga 40 stopni. – Muszą uważać na śliskie kamienie i błoto. Poza tym ważne jest, żeby dobrze rozłożyli wysiłek i odpowiednio się ubrali. Temperatura w nocy spada do 4 stopni Celsjusza – dodaje instruktor ze specjednostki.



Pamięć o poprzednikach



– Przed laty w tym miejscu żołnierze AK Murawa walczyli z hitlerowcami. Nocny marsz organizujemy, pamiętając o przesłaniu naszego patrona. Cieszę się, że co roku dołącza do nas młodzież, która interesuje się tamtymi czasami i dokonaniami naszych poprzedników – mówi płk Mirosław Krupa, dowódca jednostki Nil. Oficer przed startem marszu złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy AK. – Będziemy kontynuować tę imprezę tak długo, jak długo zgłaszać się będą do nas zawodnicy. Dzięki tej imprezie propagujemy sport, ale i wojska specjalne. Kilku z byłych zawodników jest dziś żołnierzami mojej jednostki – dodaje płk Krupa.





Piątą edycję marszu „Śladami gen. Nila – Od zmierzchu do świtu” ukończyło 137 osób, 17 osób uległo drobnym kontuzjom i wycofało się z rywalizacji, a 24 przekroczyły limit czasu. Zawody wygrał Rafał Jura, który 50 kilometrów pokonał w 5 godzin i 41 minut. Z pań najlepsza była Katarzyna Galicka, która na metę dotarła po 7 godzinach i 21 minutach.