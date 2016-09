Mistrzowie pięcioboju wojskowego

Żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i 11 Dywizji Kawalerii Pancernej mistrzami Wojska Polskiego w pięcioboju. W Zegrzu złote medale odebrali kpr. Dawid Dworak i szer. Karolina Kędzia. W rankingu zespołowym, uwzględniającym wyniki drużynowe mężczyzn i kobiet, najlepsi byli reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej.



Kpr Dawid Dworak (z prawej) na trasie biegu przełajowego.



Mistrzostwa odbyły się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz na basenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. O medale walczyło 57 zawodników i 38 zawodniczek z 15 reprezentacji. – Pięciobój wojskowy staje się u nas coraz bardziej popularny. Zaczynaliśmy organizować mistrzostwa Wojska Polskiego, gdy nie było jeszcze w Zegrzu jedynego w Polsce lądowego toru przeszkód. Od niedawna mamy w kraju dwa takie tory. Oby było ich jak najwięcej – mówi płk Marek Oleszczuk, szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



Kapral Dworak mistrzem po raz drugi



W rywalizacji mężczyzn największe szanse do odniesienia końcowego triumfu miało dwóch zawodników: plut. Janusz Put i kpr. Dawid Dworak. Ten pierwszy na trasę biegu przełajowego na dystansie ośmiu kilometrów rozgrywanego z handicapem czasowym wyruszył dwie sekundy przed Dworakiem. Nad trzecim w klasyfikacji szer. Dariuszem Siekiem prowadzący w klasyfikacji zawodnicy mieli 25 s przewagi. Dworak szybko dogonił Puta i go wyprzedził. Na mecie uzyskał nad nim ponad półtorej minuty przewagi. Put jednak pewnie obronił drugą pozycję, a na trzecią awansował z czwartej kpr. Jarosław Druciarek. Z kolei słabo biegnący Siek spadł z trzeciej lokaty na 14.



Kapral Dawid Dworak z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych po raz drugi w swojej karierze wywalczył tytuł mistrzowski. W mistrzostwach w pięcioboju wojskowym startuje od 2009 roku. Zdobył w nich cztery medale: po dwa złote i brązowe. – Od siedmiu lat utrzymuję się w krajowej czołówce. Bardzo się cieszę, że po pięciu latach udało mi się wrócić na najwyższy stopień podium – mówi podwójny złoty medalista z Zegrza, który w tym roku wraz z kolegami z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zdobył też złoty medal w klasyfikacji drużynowej. – Popełniłem jeden błąd na wodnym torze przeszkód, ale ze startu w pozostałych konkurencjach jestem bardzo zadowolony. W biegu przełajowym szybko dogoniłem prowadzącego Janusza Puta. Na pewno nie udałoby mi się tego dokonać, gdyby był on w swojej życiowej formie – dodaje kapral.





W tej ostatniej konkurencji najlepiej spisał się por. Piotr Szpigiel, który uzyskał czas 26 min 26 s. Dworak miał czwarty wynik dnia i był wolniejszy od niego o pół minuty. Zwycięzca z 9 Brygady Pancernej z Braniewa awansował z 19. pozycji na ósmą. Drugi czas na przełaju – 26 min 49 s – miał st. szer. Jakub Ossowski. Świetny bieg zapewnił mu awans z 15. miejsca na siódme. W pozostałych konkurencjach najlepsze wyniki osiągnęli: plut. Janusz Put i szer. Sławomir Goźliński – w strzelaniu, szer. Zbigniew Kaszewski – na lądowym torze przeszkód, st. mat Adrian Nawrocki – na wodnym torze przeszkód i kpr. Jarosław Druciarek – w rzucie granatem.



Pięcioboistki z „Czarnej Dywizji” najlepsze



W rywalizacji kobiet najlepszy wynik na strzelnicy uzyskała szer. Andżelika Gałązka. Natomiast dystans czterech kilometrów najszybciej pokonała szer. Anna Pogorzelska (obie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych). Lądowy tor przeszkód najszybciej pokonała szer. Katarzyna Florek, a wodny szer. Karolina Kędzia, która uzyskała również najlepszy wynik w rzucie granatem. Obie zawodniczki są z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.





Szeregowy Karolina Kędzia, podobnie jak kpr. Dworak, wywalczyła na tegorocznych mistrzostwach dwa złote medale – w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. W czempionacie w wojskowym pentatlonie startowała po raz drugi. Przed rokiem, kiedy była zawodniczką zegrzyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego, nie była klasyfikowana w zawodach. Jednak w starcie poza konkursem ustanowiła nowy rekord Polski. Tym razem zdobyła mniej punktów, ale była bardzo zadowolona ze swojego występu. – Bieg nie jest moją najmocniejsza stroną. Dlatego w czterech pierwszych konkurencjach starałam się uzyskać jak największą przewagę nad rywalkami. Na trasie krosu było ciężko, ale utrzymałam pozycję lidera – mówi podwójna złota medalistka.



Porucznik Magdalena Wawrzyniak dystans 4 km pokonała o 2 min i 50 s szybciej od szer. Karoliny Kędzi. Wystarczyło to jednak tylko do zajęcia trzeciego miejsca. Do drugiej w klasyfikacji końcowej st. szer. Natalii Szczęsnowicz zabrakło jej 16 s. – Bardzo się cieszę z pierwszego medalu mistrzostw w pięcioboju wojskowym. Pozostał mi jednak mały niedosyt, gdyż na strzelnicy nie zdobyłam tylu punktów, ile chciałam – mówi brązowa medalistka. – Na krosie do drugiego miejsca niewiele mi brakowało. Swoją rywalkę widziałam, ale nie byłam w stanie jej dogonić – dodaje oficer z 10 Brygady Logistycznej z Opola.



W Zegrzu sportowcy rywalizowali również o punkty do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim. Czempionat w pięcioboju wojskowym był szóstym z 11., których wyniki są brane pod uwagę do rankingu. Najwięcej punktów do współzawodnictwa zyskały reprezentacje, które w zeszłym roku zajęły w nim dwa pierwsze miejsca. 14 oczek za zwycięstwo w klasyfikacji zespołowej mistrzostw w pentatlonie zdobyła 12 Dywizja Zmechanizowana, a o dwa mniej za drugą lokatę 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. Sportowcy z „Czarnej Dywizji” przegrali z reprezentacją ze Szczecina różnicą zaledwie 14,7 pkt pięciobojowych. To bardzo mało skoro punkty do klasyfikacji zespołowej zdobywało ośmioro zawodników w pięciu konkurencjach.



Pięciobój w Polsce i na świecie



Pierwsze zawody w pięcioboju wojskowym odbyły się w sierpniu 1947 roku we Freiburgu, w strefie francuskiej w okupowanych Niemczech. Zorganizował je pomysłodawca tej dyscypliny francuski kapitan Henri Debrus. Wojskowe mistrzostwa świata rozgrywane są od 1950 roku. Od 1991 roku o medale w pięcioboju wojskowym walczą również panie.



W Polsce ta popularna w zachodnich armiach dyscyplina jest uprawiana od 2002 roku. W 2004 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa wojsk lądowych. Z powodu braku specjalistycznych torów przeszkód – lądowego i wodnego – zawodów nie można było organizować według regulaminów Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (Conseil International du Sport Militaire – CISM). Odbyły się więc w zmodyfikowanej do polskich realiów formule (zawodnicy zamiast toru lądowego pokonywali tradycyjny tor przeszkód ośrodka sprawności fizycznej, a na basenie ścigali się na dystansie 50 metrów bez pokonywania przeszkód).





Od 2005 roku rozgrywane są mistrzostwa Wojska Polskiego, a pierwszym mistrzem został st. szer. Adam Marcinkowski. W 2011 roku na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wybudowano pierwszy w Polsce tor lądowy odpowiadający wszystkim wymogom CISM. Od 2012 roku polskie czempionaty są już rozgrywane według regulaminów Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego. W skład pięcioboju wojskowego wchodzą konkurencje: strzelanie z karabinu, lądowy tor przeszkód, wodny tor przeszkód, rzut granatem na celność i odległość oraz kros na dystansie ośmiu kilometrów dla mężczyzn i czterech kilometrów dla kobiet. Najbardziej widowiskowe jest pokonywanie 500-metrowego lądowego toru z 20 przeszkodami oraz 50-metrowego wodnego toru przeszkód. Zawodnicy walcząc z czasem w wodzie, muszą pokonać cztery przeszkody: podwójną belkę, tratwę, stół i belkę. Najlepszy wynik w historii polskiego pięcioboju wojskowego – 5151,1 pkt – uzyskał w 2008 roku sierż. Krzysztof Mol.



Wyniki



mężczyźni

1. kpr. Dawid Dworak (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) – 5008,2 pkt (strzelanie – 993 pkt, lądowy tor przeszkód – 1025,2 pkt, wodny tor przeszkód – 968,8 pkt, rzut granatem – 957,2 pkt, bieg przełajowy – 1064 pkt)

2. plut. Janusz Put (12 Dywizja Zmechanizowana) – 4918,4 pkt (1014; 974,8; 1019,2; 938,4; 972)

3. kpr. Jarosław Druciarek (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) – 4871,8 pkt (937; 925,8; 995,2; 1008,8; 1005)

4. szer. Zbigniew Kaszewski (12 Dywizja Zmechanizowana) – 4804,5 pkt (867; 1037,1; 1002,4; 832; 1066)

5. st. szer. Przemysław Kobyliński (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) – 4755,8 pkt (951; 1011,2; 964; 935,6; 894)

6. kpt. Wojciech Masłowski (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) – 4625 pkt (860; 934,2; 1016,8; 978; 836).



kobiety

1. szer. Karolina Kędzia (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) – 4756 pkt (867; 984,6; 1069,6; 1010,8; 824)

2. st. szer. Natalia Szczęsnowicz (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) – 4518,7 pkt (797; 895,7; 1016,8; 935,2; 874)

3. por. Magdalena Wawrzyniak (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) – 4502,6 pkt (748; 948,2; 880; 932,4; 994)

4. szer. Katarzyna Florek (12 Dywizja Zmechanizowana) – 4472,3 pkt (727; 1041,3; 856; 868; 980)

5. szer. Marzena Michalik (12 Dywizja Zmechanizowana) – 4284,4 pkt (825; 881; 880; 762,4; 936)

6. pchor. Nina Pietruszka (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych) – 4181,3 pkt (902; 808,9; 988; 604,4; 878).



drużynowo, mężczyźni

1. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (kpr. Dawid Dworak, st. szer. Marcin Sypniewski, st. szer. Przemysław Kobyliński, kpt. Wojciech Masłowski) – 14 389 pkt

2. 12 Dywizja Zmechanizowana (plut. Janusz Put, szer. Krzysztof Woźniak, szer. Zbigniew Kaszewski, szer. Sławomir Goźliński) – 14 280 pkt

3. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (kpr. Jarosław Druciarek, szer. Dariusz Siek, ppor. Marcin Kołoszuk, sierż. Kamil Urbański) – 13 920,7 pkt

4. 16 Dywizja Zmechanizowana – 13 498,2 pkt

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 13 320,3 pkt

6. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – 13 004,7 pkt



drużynowo, kobiety

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (szer. Ewa Fiłka, szer. Karolina Kędzia, szer. Katarzyna Szarek, st. szer. Natalia Szczęsnowicz) – 13 148,5 pkt

2. 12 Dywizja Zmechanizowana (szer. Katarzyna Florek, szer. Marzena Michalik, kpt. Marta Pachuc, st. szer. Kamila Szymkowiak) – 12 803,9 pkt

3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych (pchor. Katarzyna Obarska, pchor. Agata Pietroszek, pchor. Nina Pietruszka, pchor. Jolanta Szwarnóg) – 12 347,5 pkt

4. 16 Dywizja Zmechanizowana – 10 997 pkt

5. 6 Brygada Powietrznodesantowa – 8456,3 pkt

6. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej – 8398,5 pkt



zespołowo (mężczyźni i kobiety)

1. 12 Dywizja Zmechanizowana – 27 083,9 pkt

2. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej – 27 069,2 pkt

3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych – 25 352,2 pkt

4. 16 Dywizja Zmechanizowana – 24 495,2 pkt

5. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – 20 924,4 pkt

6. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej – 19 905,3 pkt