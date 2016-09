Amerykański desant pod Krakowem

Na Pustyni Błędowskej w Małopolsce wylądowało 90 amerykańskich spadochroniarzy. Skakali z transportowca C-17 Globemaster, lecącego na wysokości 300 m. – Desant amerykańskich żołnierzy rozpoczął cykl wspólnych szkoleń. Będziemy ćwiczyć działania typowe dla wojsk powietrznodesantowych oraz szkolić się ogniowo – mówi kpt. Marcin Gil, rzecznik polskiej 6 Brygady.







Amerykanie służą w 173 Brygadzie Powietrznodesantowej, która stacjonuje w Niemczech i we Włoszech. Do Polski przylecieli na kilkumiesięczne szkolenie w ramach operacji „Atlantic Resolve”. Jak informuje sierż. Philip Steiner, spadochroniarze 173 Brygady w ciągu zaledwie trzech dni desantowali swoje kompanie w Estonii, na Litwie i Łotwie, a wczoraj także w Polsce. Podczas pobytu w naszym kraju szkolić się będą z żołnierzami 6 Brygady Powietrznodesantowej, stacjonującej w Garnizonie Kraków.



Podczas trzech nalotów z pokładu transportowca C-17 Globemaster wyskoczyło 90 „Sky Soldiers” ze spadochronami T-11. – Amerykański desant na Pustynię Błędowską rozpoczął cykl wspólnych, polsko-amerykańskich szkoleń. Na początek spadochroniarze obu formacji będą współpracować podczas ćwiczeń taktycznych „Pantera ‘16”, które odbędą się na poligonie w Żaganiu – informuje kpt. Marcin Gil, rzecznik 6 Brygady Powietrznodesantowej. – Ćwiczenia tego typu są organizowane cyklicznie raz w roku. Od kilku lat biorą w nich udział nasi sojusznicy ze 173 Brygady.



Ćwiczenia „Pantera ‘16” to podsumowanie trzyletniego szkolenia jednej z jednostek 6 Brygady. Tym razem sprawdzian z wyszkolenia zdawać będzie 18 Batalion Powietrznodesantowy z Bielska-Białej. Na poligonie w Żaganiu żołnierze będą ćwiczyć umiejętności taktyczne oraz ogniowe. Niewykluczone, że odbędą się także skoki spadochronowe i zrzut ładunków towarowych. Kompania „Sky Soldiers” podczas szkolenia w Żaganiu będzie podlegać dowódcy 18 Batalionu Powietrznodesantowego.





Spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej z Amerykanami ze 173 Brygady współpracują już od 14 lat. Wojskowi obu jednostek spotykają się regularnie podczas różnych międzynarodowych szkoleń i ćwiczeń.



Żołnierze 173 Brygady Powietrznodesantowej, tzw. Sky Soldiers (przydomka tego używają od lat pięćdziesiątych XX wieku), to jedna z najbardziej doświadczonych formacji armii amerykańskiej. Toczyli m.in. ciężkie boje w Wietnamie, walczyli na pierwszej linii w Iraku i służyli w Afganistanie. „Sky Soldiers” stanowią amerykańskie siły szybkiego reagowania w Europie. Zgodnie z założeniem kompania ze 173 Brygady może odpowiedzieć na każde zagrożenie militarne w Europie i Afryce wciągu 18 godzin od wydania rozkazu.



Obecnie dowództwo 173 Brygady Powietrznodesantowej mieści się we Włoszech, niedaleko miejscowości Vincenza. Jednostki są rozlokowane natomiast we włoskim Aviano i Grafenwoehr w Niemczech.