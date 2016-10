Francja – najpotężniejsza armia Unii Europejskiej

Francja ma największe siły zbrojne spośród państw Unii Europejskiej. Pod bronią jest tam ponad 200 tys. żołnierzy. Niedawno francuskie ministerstwo obrony opublikowało doroczny raport dotyczący obronności, w tym budżetu resortu, liczebności poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz tego, jakim uzbrojeniem one dysponują.







Tegoroczny budżet resortu obrony Francji, z uwzględnieniem emerytur wojskowych, przekroczył 42 mld euro, co stanowi 13,7% budżetu państwa. Natomiast bez emerytur jest to 32,08 mld euro, blisko 700 mln euro więcej niż przed rokiem. Więcej na obronność wydała dotąd spośród państw Unii Europejskiej tylko Wielka Brytania, której obywatele zdecydowali w referendum o opuszczeniu Wspólnoty. Niemal 10 mld euro francuskiego budżetu jest przeznaczone na sprzęt.



Liczba etatów we francuskim resorcie obrony ma wzrosnąć o 2300. W 2015 roku jego personel liczył 263 350 osób, w tym niemal 203 tys. wojskowych, których średnia wieku wynosiła 33,4 lat. Gdy chodzi korpusy osobowe, w tamtejszych siłach zbrojnych było 32 706 oficerów, 92 599 podoficerów, 75 545 szeregowych kontraktowych oraz 2114 ochotników. Rezerwa operacyjna liczyła 28 100 osób. Na stałe w bazach w terytoriach zamorskich i innych państwach stacjonuje 10 750 francuskich wojskowych. Kolejni – ponad 6 tys. – są zaangażowani w narodowe operacje zagraniczne, a także w misje ONZ, UE i NATO.



Najwięcej, prawie 109 500 żołnierzy służyło w wojskach lądowych. W siłach powietrznych było ich 42 tys., a w marynarce wojennej 36 300. Pozostali wojskowi służyli w innych strukturach ministerstwa obrony. W Dyrekcji Generalnej Uzbrojenia, która zatrudniała poza tym jeszcze 2628 pracowników wojska, było ich 2090. Prawie cztery razy więcej mundurowych – 8126 osób – służyło w wojskowej służbie zdrowia. Natomiast w wywiadzie oraz Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zewnętrznego – 1327 żołnierzy.



Francuskie ministerstwo obrony opublikowało też dane o uzbrojeniu poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (aktualne na 1 lipca 2016 roku). Wojska lądowe miały 6648 różnych pojazdów pancernych. Przy czym czołgów podstawowych Leclerc było tylko 200. Do tego dochodziły czołgi na kołach, 248 AMX 10RCR i 90 ERC 90 Sagaie. Większość parku pancernego stanowiły kołowe transportery różnych typów (2661) i lekkie pojazdy opancerzone (2647). Artyleria ma 151 samobieżnych haubic kalibru 155 mm, 140 moździerzy kal. 120 mm i 13 wyrzutni MLRS. Armia francuska dysponuje 1184 systemami przeciwpancernymi 650 Eryx, 428 Milan i 78 Javelin. Lotnictwo wojsk lądowych ma, nie licząc maszyn szkolnych, 295 śmigłowców, w tym m.in. 55 uderzeniowych Tigre, 18 wielozadaniowych NH90 Caiman i osiem Caracali.





Francuskie siły powietrzne dysponują 212 samolotami bojowymi. Najnowocześniejszych Rafale jest 81. Resztę stanowią różne wersje myśliwca Mirage 2000. W lotnictwie transportowym jest 78 maszyn, w tym dziewięć najnowszych A400M Atlas. Siły powietrzne mają również 78 śmigłowców oraz siedem zestawów bezzałogowych statków powietrznych. W ich ramach jest też m.in. dziewięć rakietowych zestawów obrony powietrznej SAMP Mamba.



Marynarka wojenna Francji posiada 72 okręty wojenne i wsparcia. Najważniejsze spośród nich to lotniskowiec o napędzie atomowym oraz dziesięć atomowych okrętów podwodnych, z których cztery są uzbrojone w pociski balistyczne. Oprócz tego Francuzi dysponują trzema śmigłowcowcami desantowymi, 23 fregatami, 19 dużymi jednostkami patrolowymi i 11 niszczycielami min. Siły lotnictwa morskiego to: 186 samolotów i śmigłowców, w tym 42 pokładowe samoloty wielozadaniowe Rafale, 13 patrolowych Atlantique 2, trzy wczesnego ostrzegania E2C Hawkeye oraz 16 śmigłowców NFH90 Caiman.