Żandarmeria – z bronią na pokład samolotu

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą wnosić broń i środki przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego. Dotąd mieli do tego prawo funkcjonariusze tylko ośmiu formacji, m.in. Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Policji. ŻW dołączyła do tego grona na mocy rozporządzenia rządu. Żandarmi muszą teraz przejść odpowiednie szkolenia.





Nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczącego wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy, przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji. Przepisy weszły w życie 9 września.



Żandarm z bronią



W dokumencie wymieniono grupę osób, które mogą wnieść na pokład samolotu broń, wykonując zadania ochronne. Dotąd taką możliwość mieli funkcjonariusze i żołnierze ośmiu formacji: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Straży Granicznej.



Teraz ta lista się wydłuży, bo rządowy dokument rozszerza te uprawnienia na funkcjonariuszy Służby Celnej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Jednym z zadań tej ostatniej jest bowiem ochrona osób, takich jak na przykład minister obrony narodowej czy członkowie wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Polski.



Przy czym żandarm nie może ot tak sobie wejść na pokład statku powietrznego z bronią lub środkami przymusu bezpośredniego. Zamiar ich wniesienia będzie każdorazowo zgłaszany przez pracowników Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Informację tę otrzymają komendant placówki Straży Granicznej (jeśli na lotnisku jest przejście graniczne), zarządzający portem wylotu i przylotu samolotu oraz przewoźnik lotniczy.



Niezbędne szkolenie



– Przewiduje się, że z prawa tego korzystać będzie około 50 żołnierzy naszej formacji – wyjaśnia ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.



Jednak aby żandarm mógł wnieść broń do samolotu, musi wcześniej przejść odpowiednie szkolenia. Prowadzi je Straż Graniczna oraz policjanci. Odbywać się one będą w formie wykładów, pokazów lub ćwiczeń. Ich tematyka będzie dotyczyć na przykład procedur obowiązujących na pokładzie statku powietrznego, w tym postępowania w razie awaryjnego lądowania lub pożaru. A także rodzajów interwencji, jeśli zachowanie jednej z osób na pokładzie zagraża bezpieczeństwu statku powietrznego i jego pasażerów, oraz sposobów unieszkodliwiania tej osoby bez użycia broni palnej.



Żandarmi będą też szkoleni ze znajomości statku powietrznego. Poznają jego ogólną budowę, z uwzględnieniem miejsc szczególnie wrażliwych dla bezpieczeństwa maszyny oraz lokalizacji zestawów pierwszej pomocy. Będą też znać rozmieszczenie technicznych środków łączności oraz sposoby nawiązywania za ich pośrednictwem łączności z załogą statku.