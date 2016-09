Święto Wojsk Lądowych

W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbył się dziś uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych. Dla żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych była to pierwsza oficjalna uroczystość. W jej trakcie wręczono broń szeregowym elewom, którzy będą się szkolić przez najbliższe cztery miesiące w toruńskich koszarach.

Zastępca komendanta Centrum podpułkownik Remigiusz Zieliński powitał nowo przybyłych elewów i przedstawił kadrę dowódczą. Przypomniał, że broń, którą otrzymują, to symbol walki, bezpieczeństwa, żołnierskiej dyscypliny i męstwa. Jednocześnie zachęcił szeregowych do sumiennej nauki i jak najlepszego wykorzystania wiedzy, którą wpajać będą im dowódcy i instruktorzy. Z rąk ppłk. Zielińskiego broń odebrała delegacja szeregowych elewów z II kompanii szkolnej Ośrodka Szkolenia Podstawowego.

Apel był również okazją do wręczenia 28 podoficerom i szeregowym aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska za codzienny trud, ofiarną służbę i rzetelną pracę na rzecz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Święto Wojsk Lądowych jest obchodzone co roku 12 września, w rocznicę odsieczy wiedeńskiej. W 1683 roku pomiędzy wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy została stoczona bitwa, która zakończyła się klęską Osmanów. Od tego czasu przeszli oni do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

Tradycja Święta Wojsk Lądowych sięga okresu II Rzeczypospolitej, gdy obchodziły je samodzielnie poszczególne jednostki. Do idei obchodów Święta Wojsk Lądowych w obecnej postaci powrócono dopiero w połowie lat 90. XX wieku.

Tekst: kpt. Tomasz Kisiel